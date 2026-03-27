I Nova S i N1 su vest o smrti devojke objavili tek jutros, a čini se da rade sve što mogu kako bi je sakrili.

Tako Nova S ovu vest na naslovnoj strani drži sa strane, dok N1 nije objavio ništa o tome na društvenoj mreži X, što je upalo u oči i korisnicima nekadašnjeg tvitera.

- Studentkinja skočila sa petog sprata i poginula, nakon što su unutrar zgrade fakulteta zapalili pirotehnička sredstva (verovatno spremljena za proteste), a na N1 laganica, vremenska prognoza… Što, šta ima veze - piše jedna korisnica tvitera.

Sa druge strane, o slučaju navodnog prebijanja i ubistva dečaka iz Valjeva tokom protesta, ispaljivali su vest za vešću, iako se na kraju ispostavilo da dečak ne postoji!