Podsećamo, nakon paljenja pirotehnike, koja je bila uskladištena na hodniku fakulteta, dvadesetpetogodišnja devojka je skočila sa petog sprata i ostala na mestu mrtva.

1/16 Vidi galeriju Devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu. Foto: Ilija Ilić

Vidno potresen tragedijom, Vuletić kaže da odgovornost ide na račun rektora:

- Budaletina, šta drugo da kažem. I on i dekan Sinani. Gurali su tu decu da se sukobljavaju sa policijom, a sad se ovo desilo. Govorili su da stoje ispred niih, a zapravo su se krili iza studenata, vrebajući pozicije i prilke za svoj politički prosperitet - istakao je Vuletić.

Profesor je posebno kivan na dekana, i još pre nesreće je upozoravao na posledice anarhije koja je zavladala sa blokadama.

- I danas na fakultetu, na trećem spratu gde ja radim postoje neke zaključane prostorije. Koleginica mi kaže da takvih prostorija ima i na petom spratu. Šta je u tim prostorijama, zašto su stalno pod ključem, da li se tu nešto krije, to treba Sinani da kaže. I da odgovori na pitanje šta će baklje na fakultetu? Da sam na njegovom mestu, ne znam šta bih, osim da odem na taj peti sprat i skočim- kaže uznemireni profesor Vuletić.

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka Izvor: Kurir

MUP o smrti devojke na Filozofskom fakultetu

Podsećamo, poziv policije je upućen sinoć u 22 i 40, iako fakultet mora biti zaključan od 22 časa do 5 ujutru.

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

Filozofski fakultet Izvor: Privatna arhiva

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.

- Naše uviđajne ekipe su na terenu, u toku je prikupljanje izjava od očevidaca i dokumentovanje svih tragova. Pirotehnička sredstva koja su se aktivirala su nakon izvesnog vremena ugašena od strane radnika fakulteta, za sad nemamo informaciju od kuda su došla u prostor fakulteta. Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava koja mogu da ugroze živote građana. Za svaku osudu je bilo kakvo nepropisno postupanje sa pirotehničkim sredstvima, jer vidimo do čega oni mogu da dovedu - rekao je on.