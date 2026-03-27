Slušaj vest

Nekadašnji student i generalni sekretar Saveza studenata Filozofskog fakulteta u Beogradu, analitičar Ištvan Kaić oglasio se za Kurir povodom tragedije na tom fakultetu koja je potresla Srbiju.

Dvadesetpetogodišnja devojka sinoć je izgubila život, nakon što je skočila sa petog sprata zgrade fakulteta, a zbog požara koji je izbio paljenjen pirotehničkih sredstava, protivzakonito unetih u fakultetsku zgradu.

"Kao neko ko je tokom svojevremenih protesta protiv Uprave fakulteta noćio na fakultetu, mogu da kažem da je događaj koji se desio posledica ozbiljnog kršenja pravila rada fakulteta, odnosno pravila obezbeđivanja zgrade u kojoj se fakultet nalazi", ističe, pre svega, Kaić za Kurir.

On objašnjava da se pravo naspram glavnog studentskog ulaza u Fakultet iz Čika Ljubine ulice, unutar fakulteta, nalazi portirnica u staklu "u kojoj sedi čuvar kod kojeg se nalaze svi ključevi od prostorija na fakultetu, pa i ključevi od glavnog ulaza".

Devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

"Čuvar u određeno vreme, čini mi se negde posle 20-21h uveče, zaključava ulazna vrata. Ako u to vreme i dalje postoje određene aktivnosti u zgradi predviđene nastavnim planom i programima, propušta studente kako oni izlaze, otključavajući i za njima ponovo zaključavajući ulazna vrata

. Posle 22h, vrata su već stalno zaključana i ne može se niti ući niti izaći iz zgrade. Kada smo svojevremeno noćili na fakultetu, dobro se sećam, od jednog trenutka, izlazak iz zgrade više nije bio moguć. Subotom se fakultet zaključava još ranije, dok je nedeljom uglavnom sve vreme zaključan", kaže Kaić.

On dalje naglašava da su ove procedure zadate pravilnicima o obezbeđivanju, pa samim tim i Statutom fakulteta.

"Što dalje znači da su, s obzirom na do sada poznate detalje o sinoćnjem događaju, one prekršene i da je očigledno da je određenim grupama studenata, koje, pretpostavlja se, nisu imale aktivnosti predviđene nastavnim planovima i programima, dozvoljen boravak u zgradi i van radnog vremena fakulteta, i to bez ikakve kontrole i provere od strane čuvara ili drugih lica, s obzirom da su, prema policijskim izveštajima, upotrebljena i pirotehnička sredstva u samoj zgradi, za koje se sumnja da su povezani sa nemilim ishodom.

Ovo nam ukazuje da prisustvo studentskih grupa na fakultetu i van njegovog radnog vremena, kao trag prakse još iz vremena prošlogodišnjih blokada fakulteta, nije nešto što je vanredna već i dalje učestala okolnost na ovom fakultetu, na koju ne može uticati nekakva arbitrarna popustljivost čuvara već isključivo odluka onih koji taj fakultet vodei koje taj čuvar mora da sluša, dakle, uprave fakulteta i njegovog dekana, da se takvo prisustvo dozvoli", zaključuje Ištvan Kaić.