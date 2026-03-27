Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku uputilo je Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine kada se oko 22:40 časova na petom spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je žensko lice skočilo kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubilo život.

Zahtev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana, prodekana i prodekana za nastavu u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

Foto: Kurir

U tom smislu policiji je naloženo da zbog ugroženosti opšte sigurnosti, života, telesnog integriteta, zdravlja i imovine uđe u zgradu Filozofskog fakulteta i da u što kraćem roku proveri sve okolnosti u vezi sa pomenutim događajima, kao i da pribavi svu normativu Filozofskog fakulteta koja reguliše bezbednost na fakultetu, organizaciju rada na fakultetu, proceduru ulaska u zgradu fakulteta, radno vreme fakulteta.

Ovo je naloženo radi utvrđivanja da li je bezbednost na Filozofskom fakultetu bila usaglašena sa tim propisima, i ako nije u čemu se sastoje propusti.

Takođe naloženo je da se proveri da li je fakultet imao funkcionalno savetovalište i protokole za pomoć studentima u krizi i da li su ti mehanizmi bili dostupni studentima, kao i da li je stradalo lice - student, prethodno prijavljivalo psihičke probleme nadležnim službama fakulteta.

Pripadnici UKP po nalogu VJT ušli u zgradu Filozofskog fakulteta

Pored navedenog, potrebno je pribaviti sve dokaze o tome da li su nadležne službe imale saznanja o kakvim problemima stradalog lica, te ako jesu, utvrditi postupanje te ustanove u vezi sa saznanjima, kao i da li je dekan, kao organ poslovođenja, postupio u skladu sa protokolima.

Pored ostalog naloženo je i da se pribave sve odluke, akti koje je dekan doneo, a tiču se:

Osiguravanja fizičke bezbednosti objekta, donošenja i sprovođenja akata o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti, organizovanja službe obezbeđenja i kontrolu pristupa zgradi fakulteta, te odgovornosti za bezbednost tokom izvođenja nastave i vannastavnih aktivnosti.

Podsećamo, u istragu svih okolnosti i uslova pod kojima je sinoć posle radnog vremena došlo do smrtnog slučaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde su istovremeno bila zapaljena pirotehnička sredstva, uključilo se i Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, potvrdio je za RTS glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.

Tužilaštvo će, između ostalog, ispitati da li postoji krivična odgovornost zaposlenih u upravi Filozofskog fakulteta u vezi sa bezbednošću rada i studiranja, precizirao je Stefanović.

Uprava kriminalističke policije ulazi u zgradu Filozofskog fakulteta

On je ukazao da je prošle noći izvršen uviđaj na licu mesta i da je tužilaštvo naložilo da se izvrši obdukcija sa toksikologijom stradalog lica kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

MUP o tragediji

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao sinoć da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Filozofski fakultet

Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.