Predsednik Ustavnog suda i profesor Pravnog fakultreta Vladan Petrov kaže za Kurir da je ovo velika tragedija koja je na najteži mgući način - gubitkom života jedne mlade devojke, potvrdila njegove, ko zna koliko puta, izgovorene opomene.

- Dekani su pustili, a neki i podstakli nered i anarhiju na fakultetima, ne razmisljajući o mogućim posledicama. Ponavljam: odgovornost, odgovornost i još jednom odgovornost. Ne ulazeći u ingerencije nadležnih državnih organa, u čije postupanje ne smemo da se mešamo, desila se smrt studenta na Fakultetu. Ostavka dekana, bez obzira na okolnosti konkretnog slučaja, je objektivna. Dakle, prvi korak je - ostavka - kazao je prof Petrov za Kurir.

Kako saznajemo, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani biće saslušan zbog smrti devojke.

Danijel Sinani

Podsećamo, devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć nakon što se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Naime, poziv policije je upućen sinoć u 22 i 40, iako fakultet mora biti zaključan od 22 časa do 5 ujutru. Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

Pripadnici UKP po nalogu VJT ušli u zgradu Filozofskog fakulteta