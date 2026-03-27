Tragedija koja se dogodila sinoć na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je devojka (25) izgubila život nakon pada sa petog sprata, direktna je posledica potpunog rasula, bezakonja i politizacije visokoškolskih ustanova. Dok su skoro godinu i po profesori blokaderi i "studenti u blokadi" upirali prstom u državu, danas postavljamo pitanje da li su ruke rektora Univeziteta u Beogradu Vladana Đokića i dekana Filozofskog Danijela Sinanija krvave?! I da li će neko od odgovornih za smrt ove mlade devojke odgovarati i biti u pritvoru? Jer neko zbog ovoga mora u zatvor!



Snimci nakon tragedije otkrili su zastrašujuću istinu. Pored radijatora, u hodnicima kojima svakodnevno prolaze hiljade studenata, pronađene su petarde, baklje i sprejevi. Ovaj zapaljivi materijal, ostavljen od strane učesnika blokada, izazvao je i požar u zgradi.

Kako je moguće da se u obrazovnoj ustanovi mesecima krije pirotehnika?

Uprava fakulteta je uporno zabranjivala organima reda i policiji ulazak u zgradu, pod izgovorom "autonomije univerziteta". Ta ista "autonomija" poslužila je kao paravan za pravljenje nelegalnog skladišta opasnih materija.

Da je policiji bilo dozvoljeno da radi svoj posao, pirotehnika bi bila konfiskovana, bezbednosni protokoli ispoštovani, a ova tragedija bi vrlo verovatno bila izbegnuta. DEVOJKA BI DANAS BILA ŽIVA!

Skoro godinu dana zgrade fakulteta nisu služile učenju, već su pretvorene u poligone za političke performanse i blokade. Rektor Đokić i dekan Sinani bavili su se politikom preko leđa studenata. Dok su oni sedeli u svojim foteljama, deca koja im se dive naterana su da se sukobljavaju s policijom, da provociraju građane, da traže vanredne izbore.

Tragedija na Filozofskom fakultetu dogodila se sinoć u kasnim večernjim satima, nešto pre 23 časa. Zašto je studentima dozvoljeno da se u to vreme nalaze u zgradi? Zašto nije poštovano radno vreme i bezbednosni protokoli?

Kako je moguće da su studenti bili na fakultetu u to vreme, osim ako dekan nije dozvolio pojedinim studentskim grupama da haraju fakultetom? Očigledno bez ikakve kontrole, budući da su uneli pirotehnička sredstva.

Devojka bi danas bila živa da su se rektor i dekan bavili svojim poslom - vođenjem fakulteta, a ne rušenjem države. Njihova ambicija i dopuštanje haosa unutar zidina Univerziteta doveli su do nezamislivog gubitka.

"Strašno, jezivo, neshvaljivo... Velika tragedija za koju je odgovoran pre svega dekan Sinani," rekao je Vladimir Vuletić, profesor na Filozofskom fakultetu za Alo dodajući da da je odgovornost i na rektoru:

"Budaletina, šta drugo da kažem. I on i dekan Sinani. Gurali su tu decu da se sukobljava sa policijom, a sad se ovo desilo. Govorili su da stoje ispred niih, a zapravo su se krili iza studenata , vrebajući pozicije i prilke za svoj politički prosperitet.".

I pre nesreće Vuletić je upozoravo na posledice koje su mogle da se dese zbog svega onoga što se od prvog dana blokada dešavalo na Filozofskom.

"I danas na fakultetu, na trećem spratu gde ja radim postoje neke zaključane prostorije. Koleginica mi kaže da takvih prostorija ima i na petom spratu. Šta je u tim prostorijama, zašto su stalno pod ključem, da li se tu nešto krije, to treba Sinani da kaže. I da odgovori na pitanje šta će baklje na fakultetu? Da sam na njegovom mestu, ne znam šta bih, osim da odem na taj peti sprat i skočim", poručio je Vuletić.

Slušali smo prethodnih godinu dana o moralnoj odgovornosti na koju su blokaderi pozivali političare i vlast. Tražili su i njihovu krivičnu odgovornst.

Uprava fakulteta na čelu sa dekanom Danijelom Sinanijem je po zakonu odgovorna za smrt studentkinje, kao što su odgovorni i za blokade!

Ako su mesecima kreirali narativ o tuđoj odgovornosti za nesreće, red je da rektor Đokić i dekan Sinani pogledaju istini u oči i priznaju svoju odgovornost za izgubljen mlad život, za pretvaranje fakulteta u skladište pirotehnike i zonu bezakonja.

I da završe iza rešetaka.

NEKO MORA U ZATVOR ZBOG OVOGA!