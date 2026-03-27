- Ne znam da li je završio već - rekao je Stanković u izjavi za TV Informer.

Kako je rekao, na Filozofskom fakultetu dogodila se tragedija pred kojom svaki čovek zanemi, a sada mora da stupi na scenu pravna država.

- Ovde ne sme da bude nikakvog kompromisa. Koliko vidim, tužilaštvo i policija su krenuli da rade, da utvrde sve činjenice i okolnosti, da saslušaju sve one koje treba da saslušaju. Ne sme da postoji nikakav politički alibi da neko ostane van istrage - rekao je Stanković i dodao da ne sme da postoji politizacija ovog događaja i da je jedina politika utvrđivanje odgovornosti i sprovođenje pravde.

Devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.  Foto: Ilija Ilić, Kurir

On je istakao da je pravda u ovom slučaju da oni za koje se ispostavi da su odgovorni budu procesuirani, i u jednom pravičnom postupku adekvatno osuđeni.

Stanković je dodao da time država ne krši autonomiju univerziteta, već da postoji imperativ da se uvede stanje reda, mira i normalnosti na visokoškolske ustanove.

Ministar Dejan Vuk Stanković

MUP je ranije saopštio da je noćas oko 22.40 časova, kako se sumnja, nakon što je na petom spratu tog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, 25-godišnja devojka skočila kroz prozor i nastradala na licu mesta.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je istragu i naložilo Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP-a zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta.

Zahtev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

