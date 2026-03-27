DEKAN DANIJEL SINANI DAJE IZJAVU U POLICIJI: Ministar prosvete o tragediji na Filozofskom fakultetu - "Sada na scenu stupa PRAVNA DRŽAVA, nema kompromisa
- Ne znam da li je završio već - rekao je Stanković u izjavi za TV Informer.
Kako je rekao, na Filozofskom fakultetu dogodila se tragedija pred kojom svaki čovek zanemi, a sada mora da stupi na scenu pravna država.
- Ovde ne sme da bude nikakvog kompromisa. Koliko vidim, tužilaštvo i policija su krenuli da rade, da utvrde sve činjenice i okolnosti, da saslušaju sve one koje treba da saslušaju. Ne sme da postoji nikakav politički alibi da neko ostane van istrage - rekao je Stanković i dodao da ne sme da postoji politizacija ovog događaja i da je jedina politika utvrđivanje odgovornosti i sprovođenje pravde.
On je istakao da je pravda u ovom slučaju da oni za koje se ispostavi da su odgovorni budu procesuirani, i u jednom pravičnom postupku adekvatno osuđeni.
Stanković je dodao da time država ne krši autonomiju univerziteta, već da postoji imperativ da se uvede stanje reda, mira i normalnosti na visokoškolske ustanove.
MUP je ranije saopštio da je noćas oko 22.40 časova, kako se sumnja, nakon što je na petom spratu tog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, 25-godišnja devojka skočila kroz prozor i nastradala na licu mesta.
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je istragu i naložilo Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP-a zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta.
Zahtev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, saopšteno je iz tog tužilaštva.