- Ni najmanje nemam volju, a ni želju, da pametujem povodom užasne tragedije koja se dogodila na beogradskom Filozofskom fakultetu. Izgubljen je jedan mladi život i to je tragedija. Neću čak ni da komentarišem licemerje dekana, uprave tog fakulteta i svih onih koji su političke poene skupljali na račun tragedije u Novom Sadu, a kojih sada nigde nema da ponesu sopstvenu odgovornost. No, setite se da sam još na početku ovih protesta pisao o tome da su nam se fakulteti i univerziteti pretvorili u kasarne za regrutaciju anarhista i radikalnih levičara. Šta će tolika pirotehnika u zgradi fakulteta? Čemu ona služi? Da li studenti idu na fakultete da stiču znanje ili da se uče pobuni i sukobima na ulicama? Ovo postaje ozbiljan problem sa kojim se društvo mora da suoči, jer ako se sada pređe tek tako preko ovoga, dobićemo mlade ANTIFA teroriste kao finalni proizvod naših fakulteta - napisao je Đukanović na platformi "Sabstek".