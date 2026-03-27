PRONAŠLI SMO REKTORA! Evo gde je danas bio prvi čovek BG Univerziteta: ĐOKIĆ NAZDRAVLJAO NA PROSLAVI, dok se na Filozofskom odvija haos (FOTO)
Dok na Filozofskom fakultetu vlada totalni haos - i čeka se izveštaj policije, koja je danas oko podneva ušla u prostorije fakulteta kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do tragičnog događaja sinoć - kada je devojka (25) smrtno stradala nakon skoka s petog sprata fakultetske zgrade - rektor Vladan Đokić lociran je na drugom kraju grada, na svečanom obeležavanju 107 godina Poljoprivrednog fakulteta!
Naš fotograf uslikao je rektora Đokića kako u dobrom raspoloženju izlazi sa ceremonije, dok se samo nekoliko kilometara dalje, u centru grada odvijao policijski uviđaj.
Podsetimo, na Filozofskom fakultetu sinoć je izbio požar koji su izazvala pirotehnička sredstva uneta u zgradu. U opštem metežu i panici koja je nastala zbog dima i vatre, jedna studentkinja je pala sa petog sprata!
Ni rektor Vladan Đokić ni dekan Filizofskog još se nisu oglasili povodom tragedije, niti javno uputili saučešće porodici stradale devojke.
Javnost i dalje čeka odgovore na pitanja:
* Ko je dao odobrenje da se noću ulazi na fakultet posle radnog vremena?
* Otkud pirotehnička sredstva na fakultetu društvenih nauka i ko ih je kako, gde i kada nabavio?
Kurir Politika