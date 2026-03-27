Dok na Filozofskom fakultetu vlada totalni haos - i čeka se izveštaj policije, koja je danas oko podneva ušla u prostorije fakulteta kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do tragičnog događaja sinoć - kada je devojka (25) smrtno stradala nakon skoka s petog sprata fakultetske zgrade  - rektor Vladan Đokić lociran je na drugom kraju grada, na svečanom obeležavanju 107 godina Poljoprivrednog fakulteta!

Naš fotograf uslikao je rektora Đokića kako u dobrom raspoloženju izlazi sa ceremonije, dok se samo nekoliko kilometara dalje, u centru grada odvijao policijski uviđaj.

Vladan Đokić (1).jpeg
Vladan Đokić izlazi sa svečane akademije - 107 godina Poljiprivrednog fakulteta Foto: Marko Karović

Podsetimo, na Filozofskom fakultetu sinoć je izbio požar koji su izazvala pirotehnička sredstva uneta u zgradu. U opštem metežu i panici koja je nastala zbog dima i vatre, jedna studentkinja je pala sa petog sprata!

Ni rektor Vladan Đokić ni dekan Filizofskog još se nisu oglasili povodom tragedije, niti javno uputili saučešće porodici stradale devojke.

Vladan Đokić (4).jpeg
Foto: Marko Karović

Javnost i dalje čeka odgovore na pitanja: 

* Ko je dao odobrenje da se noću ulazi na fakultet posle radnog vremena?
* Otkud pirotehnička sredstva na fakultetu društvenih nauka i ko ih je kako, gde i kada nabavio?

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka

WhatsApp Image 2026-02-04 at 13.12.26 (4).jpeg
