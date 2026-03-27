Dok na Filozofskom fakultetu vlada totalni haos - i čeka se izveštaj policije, koja je danas oko podneva ušla u prostorije fakulteta kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do tragičnog događaja sinoć - kada je devojka (25) smrtno stradala nakon skoka s petog sprata fakultetske zgrade - rektor Vladan Đokić lociran je na drugom kraju grada, na svečanom obeležavanju 107 godina Poljoprivrednog fakulteta!

Naš fotograf uslikao je rektora Đokića kako u dobrom raspoloženju izlazi sa ceremonije, dok se samo nekoliko kilometara dalje, u centru grada odvijao policijski uviđaj.

Vladan Đokić izlazi sa svečane akademije - 107 godina Poljiprivrednog fakulteta Foto: Marko Karović

Podsetimo, na Filozofskom fakultetu sinoć je izbio požar koji su izazvala pirotehnička sredstva uneta u zgradu. U opštem metežu i panici koja je nastala zbog dima i vatre, jedna studentkinja je pala sa petog sprata!

Ni rektor Vladan Đokić ni dekan Filizofskog još se nisu oglasili povodom tragedije, niti javno uputili saučešće porodici stradale devojke.

Foto: Marko Karović

Javnost i dalje čeka odgovore na pitanja:

* Ko je dao odobrenje da se noću ulazi na fakultet posle radnog vremena?

* Otkud pirotehnička sredstva na fakultetu društvenih nauka i ko ih je kako, gde i kada nabavio?

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka