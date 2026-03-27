Slušaj vest

Ovaj tragičan događaj pokrenuo je brojna pitanja, pre svih odgovornost nadležnih na Filozofskom fakultetu i Univerzitetu, kao i kakve se bezbednosne procedure i kontrole prostora sprovode u visokoškolskim institucijama, koje bi morale biti mesta sigurnosti, a ne potencijalnog rizika.

Devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Predsednik Aleksandar Vučić je kratko izjavio da je, pre svega kao čovek, duboko potresen ovom nesrećom.

- Veoma mi je žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe. Ali za razliku od nekih drugih, nadležnim organima prepuštam da sprovedu istragu i donesu odluke u skladu sa zakonom. Pravda je najvažnija, a ja nisam i ne želim da uzimam ulogu ni tužioca ni sudije, i neću da se ponašam, kao što su se mnogi prema tragedijama u našoj zemlji pogrešno odnosili u prethodne tri godine - kaže predsednik Vučić.

Foto: Nemanja Nikolić

MUP je ranije saopštio da je noćas oko 22.40 časova, kako se sumnja, nakon što je na petom spratu tog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, 25-godišnja devojka skočila kroz prozor i nastradala na licu mesta.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su danas u zgradu Filozofskog fakulteta po nalogu VJT u Beogradu.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku uputilo je Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine kada se oko 22:40 časova na petom spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je žensko lice skočilo kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubilo život.

1/12 Vidi galeriju Pripadnici UKP ušli na Filozofski fakultet Foto: Ilija Ilić

Zahtev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana, prodekana i prodekana za nastavu u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

MUP o tragediji

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao sinoć da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.

- Naše uviđajne ekipe su na terenu, u toku je prikupljanje izjava od očevidaca i dokumentovanje svih tragova. Pirotehnička sredstva koja su se aktivirala su nakon izvesnog vremena ugašena od strane radnika fakulteta, za sad nemamo informaciju od kuda su došla u prostor fakulteta.

Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava koja mogu da ugroze živote građana. Za svaku osudu je bilo kakvo nepropisno postupanje sa pirotehničkim sredstvima, jer vidimo do čega oni mogu da dovedu - rekao je on.

Policija upada na Filozofski Izvor: Kurir