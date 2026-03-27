Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova održava konferenciju za medije povodom tragedije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u kojoj je život izgubila devojka stara 25 godina.

Dragan Vasiljević, direktor policije na početku je izjavio saučešće porodici stradale devojke.

- Sinoć smo primili poziv da lice nepomično leži na platou ispred filozofskog fakulteta. Na licu mesta smo zatekli mlađe žensko lice. Obaveštene su i druge nadležne službe, hitne medicinske pomoći koja je na licu mesta konstatovala smrt. Na osnovu onoga što je zatečeno, osnovano sumnjamo da je lice palo sa visine jer je na zgradi fakulteta na petom spratu bio otvoren prozor.

Foto: Kurir

- Na petom spratu zatičeno otvoren prostor i ispod prozora kutiju sa određenom količinom pirotehnike, sprejevi... Nalazi se i prah sa koga se jasno vidi da je korišćen protivpožarni aparat. Tužilaštvo je naložilo da se nabavi sva potrebna dokumentacija, procedura ulaska, radno vreme i druge činjenice i okolnosti, a u cilju da se proceni da li je bezbednost na fakultetu bila usaglašena sa važećim propisima ili aktima koje je doneo sam fakultet. Ovaj nemili događaj pokazuje da nisu ispoštovane mere i radnje koje je država nalagala, da fakultet bude mesto gde treba da školujemo mlade ljude i pripremamo za budućnost - kaže Valiljević i dodaje da je po nalogu Tužilaštva telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu.

Foto: Kurir

- Imali smo situcije da smo zaticali pirotehniku, motke, štangle, palice, pretvorili smo ustanove u nešto što ne možemo nazvati primerenim. Ovako nešto ne sme da se događa, ne smemo gubiti mlade ljude.

Istakao je da će sve službe MUP-a uraditi svoj deo posla kada je reč o ovoj tragediji.