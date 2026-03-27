Slušaj vest

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku naložilo je policiji da obavi razgovore sa dekanom i drugim zaposlenima na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu povodom događaja od 26. marta 2026. godine kada se u zgradi tog fakulteta oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je žensko lice skočilo kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubilo život.

Policiji je upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i obavljanja razgovora u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, te sumnje da je izvršeno krivično delo Nesavestan rad u službi iz člana 361 stav 3 u vezi stava 2 I 1 Krivičnog zakonika.

Razgovori će, pored ostalog, biti obavljeni na okolnosti:

- događaja koji se desio na Filozofskom fakultetu 26. marta 2026. godine oko 22:40 časova, kada je žensko lice skočilo kroz prozor na V spratu na plato ispred fakulteta

- da li poznaju stradalo žensko lice, da li je ona student Filozofskog fakulteta

- da li se u zgradi u vreme ovog događaja odvijala kakva nastavna aktivnost i koja

- kako su se u zgradi Filozofskog fakulteta našla pirotehnička sredstva i sprejevi

- ko je uneo ova sredstva, da li postoji video nadzor i da li je u funkciji

- u vezi sa kojim aktivnostima su isti pribavljeni i uneti u zgradu fakulteta

- kako je došlo do paljenja pirotehnike koja je izazvala paniku i požar

Pripadnici UKP ušli na Filozofski fakultet Foto: Ilija Ilić

- da li ih je neko od nadležnih organa ranije upozoravao na opasnosti u vezi sa mogućnošću pojavljivanja bezbednosnih problema zbog stanja na fakultetu, ako jeste, ko ih je upozoravao, na koje opasnosti, šta su u vezi sa tim preduzeli

- na koji način je bila organizovana kontrola lica koja ulaze na fakultet, da li su bili propisani posebni protokoli, imajući u vidu sve okolnosti dešavanja na fakultetu, blokade, proteste i druge vanredne aktivnisti u vezi sa tim

- koje aktivnosti su se obavljale na Filozofskom fakultetu oko 22.40 časaova, dokle radi Filozofski fakultet

- da li su postojale kakve vannastavne aktivnosti, ako jesu, koje i da li su iste bile odobrene od strane dekana

- ko je dozvolio čuvanje i korišćenje pirotehnike na fakultetu

- da li u zgradi fakulteta postoji obezbeđenje, ko pruža obezbeđenje, da li se isto nalazilo u zgradi u vreme događaja

- zašto fakultet nije bio adekvatno obezbeđen ili zaključan, da li je to omogućilo unošenje i skladištenje opasnih sredstava

Takođe je naloženo da se obavi razgovor i na sve druge okolnosti koje su bitne za navedene događaje.