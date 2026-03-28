

Veoma mi je žao i izuzetno teško

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je duboko potresen zbog tragične smrti 25-godišnje devojke koja je, kako se sumnja, skočila sa petog sprata Filozofskog fakulteta.

- Veoma mi je žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe. Ali za razliku od nekih drugih, nadležnim organima prepuštam da sprovedu istragu i donesu odluke u skladu sa zakonom. Pravda je najvažnija, a ja nisam i ne želim da uzimam ulogu ni tužioca, ni sudije i neću da se ponašam kao što su se mnogi prema tragedijama u našoj zemlji pogrešno odnosili u prethodne tri godine - rekao je Vučić.