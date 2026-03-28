NEKO MORA U ZATVOR! Rektor Đokić i dekan Sinani od Filozofskog napravili kasarnu, STUDENTKINJA BI BILA ŽIVA DA SU ONI RADILI SVOJ POSAO
Tragedija koja se dogodila preksinoć na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je studentkinja (25) izgubila život nakon pada s petog sprata, direktna je posledica potpunog rasula, bezakonja i politizacije visokoškolskih ustanova.
Dok su skoro godinu i po profesori blokaderi i „studenti u blokadi“ upirali prstom u državu, danas postavljamo pitanje da li su ruke rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića i dekana Filozofskog Danijela Sinanija krvave?! I da li će neko od odgovornih za smrt ove mlade devojke odgovarati i biti u pritvoru? Jer neko zbog ovoga mora u zatvor!
Paravan za anarhiju
Snimci nakon tragedije otkrili su zastrašujuću istinu. Pored radijatora, u hodnicima kojima svakodnevno prolaze hiljade studenata, pronađene su petarde, baklje i sprejovi. Ovaj zapaljivi materijal, koji su ostavili učesnici blokada, izazvao je i požar u zgradi.
Kako je moguće da se u obrazovnoj ustanovi mesecima krije pirotehnika?
Uprava fakulteta je uporno zabranjivala organima reda i policiji ulazak u zgradu, pod izgovorom „autonomije univerziteta“. Ta ista „autonomija“ poslužila je kao paravan za pravljenje nelegalnog skladišta opasnih materija.
Da je policiji bilo dozvoljeno da radi svoj posao, pirotehnika bi bila konfiskovana, bezbednosni protokoli ispoštovani, a ova tragedija bi vrlo verovatno bila izbegnuta. DEVOJKA BI DANAS BILA ŽIVA!
Skoro godinu dana zgrade fakulteta nisu služile učenju, već su pretvorene u poligone za političke performanse i blokade.
Zašto?
Rektor Đokić i dekan Sinani bavili su se politikom preko leđa studenata. Dok su oni sedeli u svojim foteljama, deca koja im se dive naterana su da se sukobljavaju s policijom, da provociraju građane, da traže vanredne izbore.
Tragedija na Filozofskom fakultetu dogodila se u četvrtak 26. marta, u kasnim večernjim satima, nešto pre 23 časa. Zašto je studentima dozvoljeno da se u to vreme nalaze u zgradi? Zašto nije poštovano radno vreme i bezbednosni protokoli?
Kako je moguće da su studenti bili na fakultetu u to vreme, osim ako dekan nije dozvolio pojedinim studentskim grupama da haraju fakultetom? Očigledno bez ikakve kontrole, budući da su uneli pirotehnička sredstva.
Devojka bi danas bila živa da su se rektor i dekan bavili svojim poslom - vođenjem fakulteta, a ne rušenjem države. Njihova ambicija i dopuštanje haosa unutar zidina Univerziteta doveli su do nezamislivog gubitka.
Odgovorni ste!
Slušali smo prethodnih godinu dana o moralnoj odgovornosti na koju su blokaderi pozivali političare i vlast. Tražili su i njihovu krivičnu odgovornost. Uprava fakulteta s dekanom Danijelom Sinanijem na čelu po zakonu je odgovorna za smrt studentkinje, kao što su odgovorni i za blokade!
Ako su mesecima kreirali narativ o tuđoj odgovornosti za nesreće, red je da rektor Đokić i dekan Sinani pogledaju istini u oči i priznaju svoju odgovornost za izgubljen mlad život, za pretvaranje fakulteta u skladište pirotehnike i zonu bezakonja.
I da završe iza rešetaka.
Neko mora u zatvor zbog ovoga!
Veoma mi je žao i izuzetno teško
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je duboko potresen zbog tragične smrti 25-godišnje devojke koja je, kako se sumnja, skočila sa petog sprata Filozofskog fakulteta.
- Veoma mi je žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe. Ali za razliku od nekih drugih, nadležnim organima prepuštam da sprovedu istragu i donesu odluke u skladu sa zakonom. Pravda je najvažnija, a ja nisam i ne želim da uzimam ulogu ni tužioca, ni sudije i neću da se ponašam kao što su se mnogi prema tragedijama u našoj zemlji pogrešno odnosili u prethodne tri godine - rekao je Vučić.