NIKAKVE ŠANSE PROTIV TAKO ISKUSNIH POLITIČKIH LEŠINARA NE BISMO IMALI: Jovanov o izjavama pojedinih članova Odbora za obrazovanje
- Kad im proradi nečista savest, pa očekuju ono što im izopačeni um kaže da sledi. Znaju šta su radili u svim ovakvim situacijama i šta bi danas radili da su na našem mestu - napisao je Jovanov na društvenoj mreži X.
On se zapitao kako sada znaju i za institucije i za procedure, i da treba vreme da se sve istraži.
- Znači, ipak znaju, znali su i za svaki prethodni put, samo su svesno odabrali da budu bednici i politički nekrofili koji zloupotrebljavaju svaku smrt u ovoj zemlji i iskoriste je za napad na vlast - naglasio je on, i zaključio:
- Nećemo se takmičiti sa njima na tom polju. Na pamet nam ne pada. Nikakve šanse protiv tako iskusnih političkih lešinara ne bismo imali, a i nismo isto. Nismo nikada ni bili. Zato mogu da budu mirni. Velikodušno ćemo im prepustiti da se sami valjaju u svom brlogu. Pripada im.