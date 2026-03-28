Kako nezvanično saznajemo, pronađen je materijal korišćen od strane plenumaša, više desetina registratora o donacijama, trošenju sredstava i nabavci određenog materijala i pored ostalog biber spreja, koji su blokaderi u toku prošle godine često koristili u napadima na policiju i druge neistomišljenike.

Učionice Filozofskog fakulteta nakon tragedije

Ovi registratori, kako saznajemo, imaju potpise određenih lica i odnose se na period najžešćih blokada i protesta u cilju rušenja aktuelnih vlasti, a sve pod velom navodnog traženja odgovornosti za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

Ko je prikupljao donacije, od koga, ko je naručivao sredstva, za koje potrebe i u čijem interesu, nadležni organi će tek da utvrđuju.

Učionice na Filozofskom

Do navedenih podataka došlo se nakon otvaranja sveobuhvatne istrage koja je pokrenuta radi utvrđivanja svih okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje studentkinje istorije umetnosti koja je oko 22:40 skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta i smrtno stradala.

Istraga se vodi po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu, po čijem nalogu su juče u policiji ispitani dekan Danijel Sinani i drugi odgovorni zbog sumnje da su nesavsno obavljali svoje službene dužnosti.

