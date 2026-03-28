Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić ga je zapitala zašto se on, kao rektor univerziteta na čijem je fakultetu juče poginula devojka, a u zgradi pronađene veće količine pirotehnike, bavi padom nadstrešnice i kakve veze ima sa time.

- Smatram da je ovo vaše izlaganje krajnje sramotno. Vi pričate o žrtvama nadstrešnice? Kakve veze ima to sa ovim što pričamo ovde? To je pod jedan, a pod dva, ako pričate o žrtvama nadstrešnice, znate, to popodne čitav državni vrh je bio u Novom Sadu - istakla je ona.

Ana Brnabić je pitala rektora gde je on bio nakon tragedije na Filozofskom fakultetu.

- Da li ste vi otišli kao rektor beogradskog univerziteta da vidite o čemu se tamo radi? Da li su studenti uznemireni, da li su zaposleni uznemireni. Vi ste rektore Đokiću otišli da proslavite nešto na Poljoprivednom fakuletu. Vi se čitav dan niste oglasili. Pričate o hitnosti, hitno je vršena istraga - kazala je predsednica Skupštine.

Naglasila je da je isto veče kada se desila tragedija na Filozofskom fakultetu počela istraga, ali i politizacija od strane blokadera.