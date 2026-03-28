Slušaj vest

Rektorka Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić izjavila je danas da je tragična smrt devojke na Filozofskom fakultetu u Beogradu "izolovani incident".

Ova izjava o tragediji, koja je direktna posledica činjenice da su fakulteti maltene pretvoreni u kasarne gde se čuvaju pirotehnička sredstva, predstavlja klasični pokušaj umanjivanja strašne situacije na srpskim fakultetima.

Podsetimo, na snimku sa Filozofskog fakulteta, nastalom neposredno nakon tragedije, vide se petarde, baklje i sprejevi poslagani pored radijatora. Taj zapaljivi materijal izazvao je požar u zgradi fakulteta. Postavlja se pitanje da li je taj pirotehnički materijal ostao u zgradi ove visokoškolske ustanove od blokada.

Postavlja se i još jedno bitno pitanje - ko je kriv za ovu tragediju, kao i za to što su fakulteti postali mesto gde se odlaže pirotehnika na hodniku kojim prolaze hiljade studenata svaki dan.

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka

Proteklih godinu dana zgrade visokoškolskih ustanova pretvorene su u mesta gde nije vođeno računa ni o bezbednosti, ni o higijeni.

Više od godinu dana pravljen je narativ kako su predstavnicima države, pre svega predsedniku Aleksandru Vučiću, krvave ruke zbog tragedije u Novom Sadu, a na kraju se postavlja pitanje da li će isto važiti i za upravu Filozofskog fakuleta i Univerziteta u Beogradu.

Dalje, postavlja se pitanje i zašto su studenti u gotovo 23 časa noću bili u zgradi fakulteta, i zašto obezbeđenje i odgovorni nisu radili svoj posao.

Tragedija koja se dogodila preksinoć na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je studentkinja (25) izgubila život nakon pada s petog sprata, direktna je posledica potpunog rasula, bezakonja i politizacije visokoškolskih ustanova.