Na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 26. marta oko 22.40 časova, došlo je do požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima, a potom i smrti studentkinje koja je skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta.

Zgrada koja bi trebalo da bude hram nauke, bila je nešto sasvim drugo. Pirotehnika u učionicama. Neregistrovane grupe u mračnim hodnicima. Direktno kršenje zakona pod blagoslovom uprave.

Prof. dr Milan Brdar, Branko Pavlović, advokat i Božidar Spasić, nekadašnji pripadnik državne bezbednosti govorili su na ovu temu u emisiji "Puls Srbije vikend", koja se emituje na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović.

Spasić kaže da se ovaj događaj mora raščivijati do poslednjih detalja, te da ljudi sa univerziteta pokušavaju da operu ruke od tragedije.

- Policija vodi istragu po nalogu tužilaštva, juče je saslušan dekan i njegovi saradnici. Drugi deo uprave naše policija pretražuje prostorije, u tim prostorijama su pronađeni biber sprejevi, aparati kojima su se evidentirala sredstva, data studentima koji su bili u blokadi. Ovo je sada generalni pretres i postavlja se pitanje kako se nesrećna Milica našla u pola 11 na fakultetu - kaže Spasić i dodaje:

- Videli smo da je novac redovno uplaćivan njima i unosili su redovno stvari kojima su oni "preživljavali". U noćnim satima je unošeno preko 50 vreća brašna, 1000 jaja, kojima su oni gađali našu polciiju. To su oni ljudi koji su organizovali blokade fakulteta, kako bi urušili sistem.

Pavlović tvrdi da se imovina morala koristi u svrhu učenja i studiranja a ne u svrhu blokada, te da svi koji se nalaze na fakultetu van nastavnih aktivnosti predstavljaju kršenje zakona:

- Odgovoran je dekan. Za mene je dobra vest u tome što je tužilaštvo tražilo da se prikupe podzakonski akti. Organi će dalje istraživati stvari i potrebno je da svi dekani urade pretres prostorija na svom fakultetu. Do ponedeljka to treba da se stavi pod kontrolu i fakultet se treba koristiti samo za učenje - kaže Pavlović dodavši da predistražne radnje idu brzo, a svi povezani ljudi će dati svoje iskaze:

- Nema potrebe govoriti o ovoj devojci, treba se zaštiti maksimalno njena privatnost, a jedino što se treba istražiti je kako je došlo do ove tragedije.

"Odgovornost je na dekanima i profesorima koji su bili kolovođe"

Brder sa druge strane smatra da su dekani odgovorni jer su učestvovali u blokadama i nasilju koji se dešavalo godinu i po dana ranije. Dodaje i da je rektor Đokić saučesnik.

- On je moralno odgovoran i ko nema taj osećaj ne zaslužuje da se nađe na toj poziciji. Oni hoće da vrbuju i na ovom sastanku koji se sada održava. Ovih meseci se sve tolerisalo i to je odgovornost dekana i profesora koji su bili kolovođe, ali pored toga je odgovornost i na državi koja je to tolerisala. Nedopustivo je ovo što se dogodilo - kaže Brder i dodaje:

- Mi imamo profesorski kadar koji nije u stanju da održe autonomiju, instrumentalizovali su instituciju i radno mesto, ucenjuju studente i podstiču ih na blokade. Bilo je upozorenja da se tu svašta može dogoditi, naročito kada su inspekcije ušle u fakultet i videle šta se zapravo događalo mesecima. Profesori su nedostojni mesta na kojima se nalaze.

Dodaje i da rektor i dekan zaslužuju da budu izbačeni i pozvani na odgovornost, a da su odavno učinili da univerziteti postanu političke tvrđave.

Izjave dekana povodom stanja devojke

Dekan fakulteta istakao je da devojka ima psihičke poremećaje, te da odgovorno tvrdi da je upravo to bio uzrok smrti. Brder ističe da on nema kompentencije da tako nešto izgovori.

- Kako ga nije sramota? I da je to tačno, zašto onda nije preuzeo mere bezbednosti. On se na takav način brani i devojku ubija po drugi put. Sram ga bilo. Bezglavo su profesori ušli u politiku, zapanjujuće je šta su ljudi sebi izdvojili. Ozbiljan čovek na mestu dekana i rektora može samo da ćuti i da da neopozivu ostavku da bi spasao svoj obraz koliko je to moguće.

"Odgovoran za sve nezakonitosti na fakultetu jeste dekan"

