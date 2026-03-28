- Hitno sam zakazala sednicu, naravno. Bacila se studentkinja sa petog sprata jednog fakulteta u 22.40. Naravno da sam zakazala sednicu, a pri tom to nije izolovan incident. Vi ljudi ne znate ko je na fakultetima, da li su studenti ili ne i to neznanje traje više od godinu dana. Trebalo je ranije da zakažem ovu sednicu - naglasila je Brnabićeva na sednici Odbora odgovarajući na tvrdnje opozicionih poslanika, članova Odbora, da bi trebalo sačekati prvo da istraga utvrdi šta se desilo, kako bi se izbegla politizacija te tragedije.

Brnabićeva je istakla da je trebalo mnogo ranije da sazove sednicu na kojoj bi rektore mogla da pita za bezbednost studenata.

- Trebalo je svi da insistiramo na tome ko je odgovoran za bezbednost, šta ti studenti rade cele noći, da li ima pirotehničkih sredstava na fakultetima, da li se drogiraju, da li su sigurni - kazala je Brnabićeva.

Istakla je da je očigledno da na fakultetima nema obezbeđenja i da se ne zna ko je obezbeđenje.

- Znamo da nema obezbeđenja, mi i dan danas ne znamo ko je u Rektoratu Beogradskog univerziteta - navela je Brnabićeva.

Odgovarajući na kritike zbog telefonske linije koju je Skupština Srbije otvorila početkom prošle godine, a na kojoj su mogle da se dobiju informacije o studijama za vreme blokade, Brnabićeva je istakla da ta telefonska linija nikada nije bila za prijavljivanje nastavnika i da nikada nijedan nastavnik nije prijavljen tom telefonskom linijom.

- Sramotno je što su samo od nas u Skupštini roditelji mogli da dobiju neke odgovore. Ukinuli smo je kada je bilo jasno da nema nikakve namere da se akademska godina nastavi. To su ljudi znali i povukli su decu, mnoga od te dece se nisu vratila na studije, mnogi nisu upisali sledeću godinu, mnogi nisu mogli da izdrže tempo koji ste zbrzali, pa su izgubili godinu i neki od njih izgubili jedinu šansu koju su imali za visoko obrazovanje. Ja sam kasnila, trebalo je ranije da zakažem ovu sednicu - istakla je Brnabićeva.

Devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Član Odbora i narodni poslanik SSP-a Peđa Mitrović tražio je da se sednica prekine, ocenjujući da ne predstavlja sastanak u formatu u kojem bi trebalo nešto da se sazna, već da više služi, kako je naveo, "kao predstava za javnost i kamere" sa ciljem da se, kako tvrdi, osudi univerzitet.

Mitrović je dodao da je smrt studentkinje tragičan događaj koji ne bi trebalo politizovati.

Ana Brnabić je potom odgovorila Mitroviću.

- A ko ste vi? Ja sad prvi put upoznajem ovog Peđu Mitrovića. Meni je drago što mi vidimo potpuno neke novi ljude.

Zatim je predsednica Skupštine ponovila šta je izgovorio Mitrović, da ne treba da se priča o tragediji koja se dogodila pre dva dana, nego da se sačeka prvo policijski izveštaj.