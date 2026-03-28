Odbor je u zaključku, koji je usvojen na kraju sednice održane nakon tragedije u kojoj je nastradala dvadesetpetogodišnja studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pozvao Ministarstvo prosvete da bez odlaganja započne sa nadzorom nad radom visokoškolskih ustanova, a rektore, dekane i savete visokoškolskih ustanova da preduzmu sve mere iz svojih nadležnosti kako bi obezbedili siguran i bezbedan boravak studenata u prostorijama univerziteta i fakulteta.