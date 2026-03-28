MINISTARKA STAMENKOVSKI O TRAGEDIJI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU: Otvorena ozbiljna pitanja, obrazovne institucije moraju biti sigurno mesto za studente
- Tragedija u kojoj je stradala dvadesetpetogodišnja studentkinja Filozofskog fakulteta iz Šapca duboko nas je potresla - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.
Ona je prvenstveno izrazila najdublje saučešće porodici nastradale studentkinje.
- Njihov bol je nemerljiv, ali naša obaveza je da utvrdimo istinu, obezbedimo pravdu i zahtevamo hitne i nedvosmislene odgovore. Navodi da su u prostorijama fakulteta bila prisutna pirotehnička i potencijalno opasna sredstva otvaraju ozbiljna pitanja: ko je dozvolio da se tako nešto unese u obrazovnu ustanovu, ko je za to znao i zašto nije reagovao? Kako je moguće da je neko uklonio video nadzor na petom spratu ovog fakulteta, čiji su hodnici pretvoreni u gerilski magacin - zapitala je ona.
Ministarka veruje da će nadležni organi, bez odlaganja utvrditi sve činjenice, uključujući i eventualnu krivičnu i disciplinsku odgovornost svih lica, bez izuzetaka.
- Obrazovne institucije moraju biti sigurno mesto za studente, sve drugo je nedopustivo.