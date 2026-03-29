Policija danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavlja sa uzimanjem iskaza i prikupljanjem dokaza u vezi bezbednosnih propusta usled kojih je 26. marta oko 22:40 časova na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu došlo do požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima, a potom i smrti studetkinje koja je skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta.

Kako nezvanično saznajemo u toku dana iskaze treba da daju troje studenata tog fakulteta M.S, U.G. i N.U. koji su, uz nekolicinu drugih, jedini imali mogućnost pristupa određenim prostorijama Filozofskog fakulteta.

Do sada izjave u policiji dali su dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani i još nekoliko zaposlenih, kao i odgovorna lica firme koja je obezbeđivala fakultet.

Devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.  Foto: Ilija Ilić, Kurir

Tužilaštvo je naložilo policiji da im tokom ispitivanja postavi niz pitanja koja se tiču bezbednosnih propusta na Filozofskom falultetu, smrti studentkinje, unošenja i skladištenja pirotehnike u državnoj visoko-školskoj ustanovi i niz drugih pitanja koja treba da daju odgovor - ko je kriv za ovu tragediju i ko je dozvolio takvu anarhiju.

Policiji je od strane Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i obavljanja razgovora u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, te sumnje da je izvršeno krivično delo Nesavestan rad u službi iz člana 361 stav 3 u vezi stava 2 I 1 Krivičnog zakonika, saopšteno je iz tužilaštva.

