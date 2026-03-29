Slušaj vest

Nekadašnja glavna urednica Politike i nekadašnja predsednica UNS Ljiljana Smajlović poručila je da dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani ima obraz kao đon.

Gostujući na TV Prva, Smajlovićeva je govorila o tragediji koja se dogodila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kada je padom sa 5. sprate zgrade, stradala studentkinja tog fakulteta i kritikovala dekana Danijela Sinanija.

- Dekan Danijel Sinani ima obraz kao đon, nema traga ne samo pijetetu prema žrtvi, a osim toga nema traga ni nikakvom osećanju moralne, subjektivne, bilo kakve odgovornosti - navela je Smajlovićeva.

Studentkinja koja je pala sa 5. sprata zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu, podsećamo, preminula je u četvtrak zbog izbijanja požara, usled zapaljenja pirotehničkih sredstava koja su se nalazila u hodniku zgrade.