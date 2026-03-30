Slušaj vest

- Tragična smrt devojke koja je pala sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, nameće imperativ da se aktiviraju sva sredstva pravne države i da nadležni organi privedu kraju istragu, koja će biti detaljna i precizna i da se odgovori na ključna pitanja, rekao je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

- Nakon istražnih organa prosvetna inspekcija treba da izrši vanredni inspekcijski nadzor koji treba da sadrži sve činjenice i okolnosti i eventualne propuste u vezi uoravljanja zgradom i na temelju tih činjenica i okolosti budu napisane i saopštenje javnosti preporuke - rekao je jutros Vuk Stanković za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, jasno je po pisanim pravilima određeno ko je za šta odgovoran i to po zakonu i statutu.

- Dekan je taj koji treba da se stara o bezbednosnim protokolima, on ne može da izbegne direktnu odgovornost. Ne tvrdimo da je neko kriv dok to istraga ne pokaže, ali odgovornost ni Đokića ni Sinanija nije nešto što je fluidno, što se isključuje, naprotiv, njihova odgovornost nije formlano i pravno utvrđena, ali prema pravnim propisima ne može da bude izbegnuta - rekao je Vuk Stanković.

Ministar je rekao da rektor Đokić je retko i kratko govorio na sednici skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj.

- On po svim pisanim pravilima predstavlja Univerzitet. Ovo se dogodilo na jednom od najstarijih fakulteta Beogradskog univerziteta - rekao je Vuk Stanković.

Kako kaže, Đokić je na njegovu inicijativu izjavio saučešće, ističe da je neverovatno da 24 sata nije to uradio.

- Voleo bih da nam svima kaže da li postoje prostorije u kojima su nekim studentima omogućeni pristupi u različitim vremenskim trenucima i koji se tu okupljaju da bi održali plamen otpora od prošle godine - rekao je Vuk Stanković.

Ističe da postoji jasno definisano ko može da uđe na fakultete i ko može da drži predavanja na njima.

Kako kaže, problem nastaje kada dekan sa grupom svojih istomišljenika pravi od univerziteta neku vrstu parapolitičke institucije, koja treba da učestvuje u dnevno političkim dešavanjima.

- U prethodnoj školskoj godini, nikada više novca od strane države nije uplaćeno fakultetima - rekao je Stanković.

Ministar je rekao da je njegov politički stav, da zgrade koje pripadaju fakultetima treba da služe svojoj nameni, kao i da nakon ovoga treba da se izvrši inspekcija.

- Mi imamo službe koje treba i mislim da imaju dobre razloge da tamo dođu - rekao je Vuk Stanković i dodao da bi takvu akciju podržao jer se boji za bezbednost studenata i mogućnosti za redovnu nastavu.

Kako kaže, ova žrtva, koja nije izolovan slučaj, istakla je potrebu da vidimo šta se tamo dešava, ističe da tu anarhiju koja je evidentna plaćamo i ona ima fatalne posledice.