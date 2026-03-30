Dok se u Srbiji još sabiraju utisci nakon lokalnih izbora u 10 opština i gradova, poruke koje su stizale na dan izbora iz regiona dodatno su podigle tenzije. Pojedini hrvatski mediji, političari, profesori i istoričari otvoreno su optuživali predsednika Srbije Aleksandra Vučića,a deo tih reakcija prešao je i u znatno oštriju retoriku.

Posebnu pažnju privukle su skandalozne optužbe od gradonačelnika Sinja Mira Bulja, na račun predsednika Vučića. Bulj je, bez apsolutno ijednog dokaza, napisao na svom Fejsbuk nalogu da je "Vučić huškač Srba na najokrutnije zločine nad Hrvatima", ističući da je predsednik Srbije "sa svojim trabantima iza sebe ostavio zločine, silovanje i smrt nevinih ljudi".

Međutim, tu nije bio kraj. Ubrzo posle Buljovih sramnin optužbi, na društvenoj mreži Iks profesor "povijesti" iz Zadra Tomislav Horvat napisao je na Iksu da se "lokalni izbori u Srbiji odvijaju u nemogućim uslovima", da je "na snazi kupovina glasovina i zastrašivanje", objašnjavajući da je jedini način da opozicija preuzme vlast u Srbiji scenario "Čaušesko", aludirajući da je su Rumuni svojevremeno ubili komunističkog političara.

Govoreći o delovanju spoljnih službi na teritoriji Srbije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da dobija izveštaje naših službi na dnevnom nivou.

- Dobijam od VOA i BIA, a ponekad u skladu sa njihovim ingerencija i od VBA. Meni je jasno kolika je u nedelju bila logistika jedne strane države, a uskoro ću dobiti i veći izveštaj. Što se tiče represije koju neko pominje, ja to niti slušam niti gledam, bavim se važnijim stvarima - rekao je predsednik Srbije.

Prof dr Miroslav Bjegović, bivši savetnik premijera za nacionalnu bezbednost, kaže za Kurir da su se iz jučerašnjih lokalnih izbora u Srbiji mogli uvideti prizori nasilja i svega onog što je negativno, kao što su optužbe od strane hrvatskih političara i istoričara, za jedan izborni proces koji dolazi iz Hrvatske.

- Upravo od strane onih koji su pokušali da izvedu obojenu revoluciju u Srbiji, a onda istog dana imamo razne lažne optužbe ili mišljenja iz Hrvatske od pojedinih gradonačelnika, istoričara i profesora, koji rade u jednoj orkestriranoj akciji protiv Srbiije i aktuelne vlasti i samog predsednika Vučića, koji, ne birajući vrstu laži, pokušavaju da obezvrede sve ono što praktično čuva Srbiju, ono što je vodi napred u svakom, političkom, bezbednosnom, ekonomskom smislu - naveo je Bjegović.

Svima poznato šta Hrvatska želi

- Mislim da je svima dobro poznato šta Hrvatska želi postići na ovim prostorima, pa isto tako i na dan lokalnih izbora gde se pokušava uticati na glasače da glasaju upravo protiv onih koji vode Srbiju, napadajući i optužujući predsednika na najgore moguće načine. Možda su i postigli jedan mali efekat u tome što su pojedine ljude iz opozicije, kao i blokadere, naveli na sam čin nasilja prema onima koji su izašli da obave svoju građansku dužnost i zbog toga su fizički napadnuti - rekao je Bjegović.

Iz svega ovoga kristalno je jasno da mediji i političari u Hrvatskoj ne prestaju sa pokušajima destablizacije Srbije, degradirajući srpsko političko rukovodstvo na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i neosnovano napadajući s ciljem rušenja mira, stabilnosti i bezbednosti u Srbiji.

Dodao je da je to nešto što nosi ružnu sliku i da svi oni koji su se drznuli za nasiljem moraju biti sankcionisani i kažnjeni.

- Jer ovo ne liči na pravu Srbiju. Ono što je prava Srbija bila juče, pokazala je na izborima, gde je upravo u deset opština, lista "Aleksandar Vučić- naša porodica" odnela ubedljivu pobedu. Ovo su jedni od izbora sa najvećim procentom izlaznosti, što govori o ozbiljnosti i zabrinutosti građana, da ipak svoj glas daju onima u koje imaju poverenje, a ne onima koji bi ih vodili u nasilje, naročito onima koji su povezani sa stranim centrima moći, boilje rečeno sa obaveštajnim sistemima Hrvatske, koja u tome prednjači - kazao je on.

Apsolutna veza Hrvatske i blokadera

Napomenuo je da je prisutnost Hrvatske naročito izražena u Vojvodini, kao i u Kuli, kada je juče mogao da se vidi veliki broj vozila sa hrvatskim tablicama.

- To govori koliko su oni u Srbiji prisutni i koliko žele da postignu krajnji cilj - da ono što nisu uspeli u obojenoj revoluciji, sada pokušaju na izborima. Varaju se, jer srpski narod najbolje zna kome će dati svoj glas. Zato i jeste rezultat 10:0 - istakao je Bjegović.

Dodao je da postoji aposlutna veza između onih koji čine nasilje, blokadera i Hrvatske.

- Nažalost, zato su plaćeni za sve ono što čine, a direktna veza je sa Hrvatskom, preciznije sa Hrvatskom obaveštajnom službom, koja, naročito na području Vojvodine ima svoje pipke i izvođače radova, a cela priča u jednu ruku je povezana sa osnivanjem Trojnog saveza, gde Hrvatska ima glavnu ulogu, a kranji cilj je teritorijalna pretenzija, kako na našu južnu pokrajinu, tako i na određene delove Vojvodine - zaključio je Bjegović.