Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnjakinje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

Akciju vodi Odeljenje za borbu protiv korupcije uprave kriminalističke policije sa više od 35 inspektora.

Kako se na snimku vidi, pripadnici UKP došli su pred kabinet rektora BU Vladana Đokića na šta ih je on pozvao da uđu unutra gde su mu saopštili da imaju nalog za pretres koji on kao zastupnik Univerziteta treba da primi. U tom trenutku su mu ukazali i da univerzitet ima pravo da tome prisustvuje i advokat. 

SAZNAJEMO: Pripadnici UKP po nalogu VJT u Beogradu ušli u zgradu Rektorata - proverava se postojanje neobezbeđenih ulaza ka Filozofskom i nepravilnosti u radu

Kako nezvanično saznajemo, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

 Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, kaže naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

Ne propustitePolitikaSAZNAJEMO: Pripadnici UKP po nalogu VJT u Beogradu ušli u zgradu Rektorata - proverava se postojanje neobezbeđenih ulaza ka Filozofskom i nepravilnosti u radu
Vladan Djokić UKP rektorat (10).jpeg
PolitikaPOGLEDAJTE ŠTA SU PRIPADNICI UKP ZATEKLI PO ULASKU U FILOZOFSKI FAKULTET: U učionicama potpuni nered, razni predmeti razbacani posvuda - TOTALNI HAOS (VIDEO)
filo.jpg
PolitikaMINISTAR PROSVETE O TRAGEDIJI NA FILOZOFSKOM: Dekan je taj koji treba da se stara o bezbednosnim protokolima, on ne može da izbegne direktnu odgovornost
DVS.jpg
PolitikaPOLICIJA ISPITUJE "PRIVILEGOVANE" STUDENTE: Dovode se u vezu sa bezbednosnim propustima na Filozofskom fakultetu
Filozofski fakultet (5).jpeg
PolitikaOGLASILO SE VJT POVODOM SMRTI STUDENTKINJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU: Ovo je lista stavki o kojima će policija razgovarati sa dekanom i zaposlenima
Filozofski fakultet (7).jpeg
PolitikaOGLASIO SE MUP POVODOM TRAGEDIJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU: Ispod prozora sa kog je pala zatekli smo kutiju! Evo šta je bilo u njoj
Dragan Vasiljević (16).jpeg