Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnjakinje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

Akciju vodi Odeljenje za borbu protiv korupcije uprave kriminalističke policije sa više od 35 inspektora.

Kako se na snimku vidi, pripadnici UKP došli su pred kabinet rektora BU Vladana Đokića na šta ih je on pozvao da uđu unutra gde su mu saopštili da imaju nalog za pretres koji on kao zastupnik Univerziteta treba da primi. U tom trenutku su mu ukazali i da univerzitet ima pravo da tome prisustvuje i advokat.

Kako nezvanično saznajemo, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, kaže naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.