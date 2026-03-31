Kako Kurir ekskluzivno saznaje, u pretresu prostorija u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu učestvuje više od 30 pripadnika Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije MUP RS, kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Naime, pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji se nalaze u zgradi Rektorata, kako Kurir saznaje, započeli su pretres ukupno 28 prostorija, 3 sale i podruma.

Kako saznajemo, jedan tužilac koji je prisutan u zgradi je iz Odeljenja za opšti kriminal VJT u Beogradu, a drugi iz Odeljenja za borbu protiv korupcije.

Akciju vodi Odeljenje za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije sa više od 35 inspektora.

Kako Kurir nezvanično saznaje, zbog pretresa koji UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu vrše u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, rektoru Vladanu Đokiću je naloženo da otkaze sastanak sa belgijskim ambasadorom.

Ispred zgrade je trenutno parkiran, BMW sa diplomatskim tablicama.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS, podsetimo, oko 10.30 sati ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

Kako nezvanično saznajemo, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, kaže naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Zbog toga je, prema rečima našeg sagovornika, važno da se provere sve moguće opcije, kao i ko snosi odgovornost za niz bezbednosnih propusta.

Podsetimo, UKP MUP RS postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega 25-godišnja studentkinja tog fakulteta, skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.