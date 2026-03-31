Slušaj vest

U zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu u toku je pretres u kojem učestvuje više od 30 pripadnika Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije MUP RS, kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ekskluzivno saznaje Kurir.

Policija legitimiše sve na ulazu u zgradu.

Pretres UKP u zgradi Rektorata BU, nalog uručen rektoru Đokiću

Policija trenutno proverava i prolaz iz Rektorata ka Filozofskom fakultetu za koji se sumnja da je kroz njega prošla stradala devojka i tu ušla na Filozofski fakultet.

Kako nezvanično saznajemo, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, kaže naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

Prolaz iz Rektorata ka Flozofskom fakultetu. Izvor: VJT/MUP

Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Zbog toga je, prema rečima našeg sagovornika, važno da se provere sve moguće opcije, kao i ko snosi odgovornost za niz bezbednosnih propusta.

Rektorat, ulazak pripadnika UKP po nalogu VJT Izvor: VJT/MUP

Kako saznajemo, jedan tužilac koji je prisutan u zgradi je iz odeljenja za opšti kriminal VJT u Beogradu, a drugi iz odeljenja za borbu protiv korupcije.

UKP upada u zgradu Rektorata Izvor: Kurir

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su danas u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnjakinje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.