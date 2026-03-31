Slušaj vest

Više od 30 pripadnika Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije, uz dva tužioca Višeg javnog tužilaštva, u Rektorat Univerziteta u Beogradu, već duže od sat vremena sprovode opsežnu istragu u prostorijama.Jedan tužilac je iz odeljenja za opšti kriminal i ispituje bezbednosne propuste, dok je drugi iz odeljenja za borbu protiv korupcije i on je, kako saznajemo, fokusiran na finansijske tokove i sumnjive poslove. U isto vreme, rektor je prema rečima izvora Kurira, pokušao da sesakrije iza sastanka sa belgijskim ambasadorom, ali je policija, po nalogu tužilaštva, ispratila i diplomatu i nastavila akciju bez prekida.

- Nadležni istražni organi rešeni su da se jednom zasvagda stane na put javašluku i sumnjivim radnjama koje su se godinama prikrivale iza parole o „autonomiji“ univerziteta - otkriva izvor Kurira.

Nakon smrti tragične smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, koja je bila okidač za istragu jasno je da više nema nedodirljivih, a provera neobezbeđenih prolaza ka Filozofskom fakultetu i češljanje sumnjivih poslova Rektorata pokazuju da država više neće tolerisati ugrožavanje bezbednosti studenata niti finansijske malverzacije.

Koliko je situacija bila ozbiljna, kako dodaje naš sagovornik, govori i podatak da je rektor Vladan Đokić, očigledno pokušavajući da se sakrije iza međunarodnog protokola, za baš taj termin zakazao sastanak sa ambasadorom Belgije. Međutim, pripadnici UKP su po nalogu tužilaštva ispratili ambasadora i nisu mu dozvolili da uđe u zgradu.

Diplomati je, kako otkriva sagovornik, jasno rečeno da se sastanak otkazuje zbog pretresa, čime je poslata snažna poruka da sprovođenje zakona i istraga o kriminalu imaju apsolutni prioritet nad protokolarnim kafama i pokušajima spinovanja realnosti.