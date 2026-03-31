Kako saznajemo, jedan tužilac koji je prisutan u zgradi je iz odeljenja za opsti kri0minal VJT u Beogradu, a drugi iz odeljenja za borbu protiv korupcije. Akciju vodi odeljenje za borbu protiv korupcije uprave kriminalističke policije sa više od 35 inspektora.

Ekskluzivno, za Kurir televiziju, sa terena izveštavao je novinar Kurira - Aleksandar Krkobabić.

- Nalazimo se ispred rektorata, odnosno preko puta, a i dalje traje pretres u samim prostorijama rektorata od strane pripadnika Uprave kriminalističke policije. Kako nezvanično saznajemo na terenu, pretres bi mogao da potraje još nekoliko sati. Sve se odvija u okviru šire istrage povodom pronađene pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta, kao i tragične smrti 25-godišnje devojke - rekao je Krkobabić.

Aleksandar Krkobabić - novinar Kurira

Istraga u toku

Kako je Krkobabić naveo, nadležni su već obavili ključna saslušanja i u nastavku dana očekuju se nove informacije, dok ekipe na terenu nastavljaju da prate razvoj situacije.

- Podsetiću da su prethodno saslušani dekan Filozofskog fakulteta, kao i predstavnici firme za privatno obezbeđenje koja je bila zadužena za tu zgradu. Mi ostajemo na terenu, pratimo razvoj situacije i, kako sada stvari stoje, očekujemo nove informacije tokom dana koje ćemo preneti u našem informativnom programu - objasnio je.

- Rektor se, prema našim saznanjima, nalazi u zgradi iza mene, ali mediji, uključujući i nas, za sada nisu imali priliku da ga vide. Kao što možete primetiti, ovde je prisutan veliki broj novinarskih ekipa koje već neko vreme prate situaciju. Nastavljamo da pratimo dešavanja i u narednim satima ćemo videti u kom pravcu će se situacija dalje razvijati - kaže on.

Podsetimo, UKP MUP RS postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega 25-godišnja studentkinja tog fakulteta, skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.

