Pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji se nalaze u zgradi Rektorata, kako Kurir saznaje, započeli su pretres ukupno 28 prostorija, 3 sale i podruma. 

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, u pretresu prostorija u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu učestvuje više od 30 pripadnika Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije MUP RS, kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Među pronađenim stvarima bile su i braunile, špricevi, čitave torbe medicinske opreme za koje uopšte nije jasno šta traže tu i čemu bi uopšte služile u toj instituciji.   

Šta je sve pronađeno u pretresu zgrade Rektorata Foto: VJT MUP

Kako saznajemo, jedan tužilac koji je prisutan u zgradi je iz Odeljenja za opšti kriminal VJT u Beogradu, a drugi iz Odeljenja za borbu protiv korupcije.

Rektorat, ulazak pripadnika UKP po nalogu VJT Izvor: VJT/MUP

Podsetimo, pripadnici UKP MUP postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22.40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je 25-godišnja studentkinja tog fakulteta, skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.

Ne propustitePolitikaDVA TUŽIOCA VJT VODE ISTRAGU: Rektor Đokić pokušao da se sakrije iza belgijskog ambasadora, policija i njega ispratila!
Vladan Đokić
Politika"DOBAR DAN, MI SMO IZ UKP, IMAMO NALOG DA IZVRŠIMO PRETRES" Pogledajte ulazak policije u kabinet rektora Đokića (FOTO/VIDEO)
Vladan Djokić UKP rektorat
PolitikaSUMNJA SE DA JE STRADALA DEVOJKA TU UŠLA: Pripadnici UKP u okviru pretresa proveravaju prolaze iz Rektorata ka Filozofskom fakultetu (VIDEO)
Screenshot 2026-03-31 125130.png
PolitikaKURIR SAZNAJE, U TOKU PRETRES U ZGRADI REKTORATA, UČESTVUJE VIŠE OD 30 PRIPADNIKA UKP: Đokiću naloženo da otkaže sastanak s belgijskim ambasadorom (VIDEO)
Vladan Đokić UKP rektorat
PolitikaSAZNAJEMO: Pripadnici UKP po nalogu VJT u Beogradu ušli u zgradu Rektorata - proverava se postojanje neobezbeđenih ulaza ka Filozofskom i nepravilnosti u radu
Vladan Djokić UKP rektorat (10).jpeg