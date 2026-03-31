Pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji se nalaze u zgradi Rektorata, kako Kurir saznaje, započeli su pretres ukupno 28 prostorija, 3 sale i podruma.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, u pretresu prostorija u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu učestvuje više od 30 pripadnika Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije MUP RS, kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Među pronađenim stvarima bile su i braunile, špricevi, čitave torbe medicinske opreme za koje uopšte nije jasno šta traže tu i čemu bi uopšte služile u toj instituciji.

Šta je sve pronađeno u pretresu zgrade Rektorata

Kako saznajemo, jedan tužilac koji je prisutan u zgradi je iz Odeljenja za opšti kriminal VJT u Beogradu, a drugi iz Odeljenja za borbu protiv korupcije.

Rektorat, ulazak pripadnika UKP po nalogu VJT Izvor: VJT/MUP

Podsetimo, pripadnici UKP MUP postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22.40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je 25-godišnja studentkinja tog fakulteta, skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.