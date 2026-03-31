Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić sam je priznao ono što je sam pokušao da demantuje i da predstavi kao lažnu vest - da su iz njegove stranke pozivali građane u nedelju tokom lokalnih izbora i predstavljali se da zovu iz kancelarije predsednika i da treba da glasaju za listu broj 2, a ne za listu broj 1.

Podsećamo, predsednik Srbije je u nedelju uveče u centrali SNS kazao da su se funkcioneri NPS predstavljali kao „ljudi iz Predsedništva Srbije, kolege i prijatelji Aleksandra Vučića“.

- To ne samo da nije dozvoljeno, to je toliko nefer, toliko jadno, da nemam reči. Naravno, uhvaćeni su svi telefoni, verujem da će svi biti pohapšeni, jer to su stvari koje naša demokratija ne može da toleriše - naveo je on.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije zatim su u prostorijama Narodnog pokreta Srbije u Takovskoj u Beogradu izvršili pretres prostorija i mobilnih telefona članova ove stranke zbog navodne povrede prava na glasanje.

Miroslav Aleksić je zatim na blokaderskoj N1 komentarisao pretres policije:

- Ne znam zašto se to sinoć dogodilo, ali u redu. Presdednik Srbije preti da će nas pohapsiti, pa evo ja sam prvi tu, neka rade šta misle da treba. Jer kako je on to prokomentarisao 'njihova demokratija ne može da dozvoli takve zloupotrebe', kako je on protumačio TO ŠTO SMO RADILI - rekao je Aleksić, pa se brzo 'ujeo za jezik' i onda rekao 'to što je neko radio'.