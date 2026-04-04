Dok srpsko naoružavanje nastavlja da dominira hrvatskim medijskim prostorom, kolumnista Večernjeg lista Davor Ivanković otvoreno priznaje da Hrvatska trenutno nema odgovor na vojnu moć Srbije. Uz ocenu da je zvanični Beograd u poslednjih pet godina strateški nadigrao Zagreb u ulaganjima u odbranu, Ivanković ne krije frustraciju, ali ide i korak dalje - otvoreno navijajući protiv evropskog puta Srbije i upućujući direktne uvrede na račun predsednika Aleksandra Vučića.

- Činjenica je da mi protiv tog oružja nemamo protivlek u ovom trenutku i oni stvarno mogu ispaliti recimo rakete i gađati u Hrvatskoj šta hoće i mi smo tu bespomoćni. U Hrvatskoj kineske kompanije grade, a Srbiji daju rakete koji mogu šrušiti to što u Hrvatskoj grade. To je meni malo čudno i sa Kinezima koji su fini ljudi treba tako razgovarati i da se zaustave, dopreme oružja koja ovde ne spadaju. Ako je Srbija nabavila to što je nabavila, mi sad moramo trošiti novac da uspostavimo ravnotežu - rekao je Ivanković.

On je priznao da je Srbija više novca uložila u vojsku nego što je to uradila njegova zemlja država u zadnjih pet godina, a zatim izneo sramne uvrede na račun predsednika Aleksandra Vučića:

- Ja navijam za to da Srbija ne uđe u Evropsku uniju, šta će nam tek raditi onda kada će biti ravnopravni u statusu sa nama. Žao mi je građana Srbije, na njima je da promene situaciju, a ako promene želim im da uđu u EU bez Vučića.