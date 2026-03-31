Otkazivanje samita u okviru Procesa Brdo-Brioni, koji je trebalo da okupi lidere regiona s ciljem jačanja saradnje i ubrzanja evropskih integracija, otvorilo je nova pitanja o stvarnim namerama Zagreba i odnosu Hrvatske prema Srbiji.

Iako je hrvatski predsednik Zoran Milanović kao razlog naveo da "ne postoje uslovi" za dolazak Aleksandra Vučića, činjenica da je zbog toga otkazan čitav skup dodatno je podgrejala sumnje da postoji politička pozadina ovog poteza.

Jasenovac važniji

Na saopštenje Milanovića da nije moguć dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatsku i da je zbog toga odlučio da otkaže sastanak Procesa Brdo-Brioni, reagovao je Vučić jasnom porukom da mu je mnogo važnije da ode u Jasenovac i tamo položi cvet.

Vučić: Nije morao sve da otkazuje, mogao je pozvati drugare iz Tirane i Prištine

- Što se mog prisustva na Brionima tiče, u potpunosti podržavam Zorana Milanovića, apsolutno je u pravu, meni tamo nije mesto. Uvek sam želeo da kao predsednik Srbije odem u Jasenovac i tamo položim cvet, to mi je uvek bilo neuporedivo važnije, a da idem na Brione, mogu samo u sklopu profesionalnih obaveza, da čujem i drugu stranu, da razgovaram, jer nikada od dijaloga nisam bežao... Milanović nije morao da otkazuje ceo skup, već je mogao lepo da pozove svoje drugove iz Prištine, Tirane i odakle god hoće, jer im svakako ne bih kvario i remetio tu idiličnu atmosferu. Što se tiče izjava i toga na šta se poziva Zoran Milanović, ja mu nisam potrčko, nisam Plenković, da može da misli da se iživljava na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Grlić-Radmana, koji će da mi određuju šta ću da govorim, već govorim kao slobodni i slobodarski predsednik Srbije i govorim istinu - poručio je Vučić.

Sagovornici Kurira ocenjuju da je potez Milanovića krajnje licemeran kad se ima u vidu da je Hrvatska, uz Sloveniju, bila jedan od pokretača inicijative Brdo-Brioni, osmišljene kao platforma za dijalog i povezivanje regiona. Umesto toga, Zagreb je povukao potez koji ne samo da blokira razgovor već šalje poruku netrpeljivosti, otkrivajući duboku frustraciju i, kako kažu, histeriju prema Srbiji, a to je upravo suprotno duhu saradnje, na kojem je čitav proces i zasnovan.

Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije ocenjuje za Kurir da će Hrvatska i ubuduće praviti probleme Srbiji na putu ka članstvu u EU, jer je zanima samo slaba Srbija.

Rajko Petrović, naučni saradnik na Institutu za evropske studije

- Odluka Milanovića da otkaže samit pokazuje licemerje i neprincipijelnost prema Srbiji, što je i očekivano. Hrvatska će Srbiji stvarati dodatne probleme u procesu evrointegracija, od nestalih u ratu do sporne obale na Dunavu. Hrvatsku ne zanima regionalna saradnja, već slabljenje Srbije - naglašava Petrović.

Opterećeni Srbijom

Sličnu ocenu za Kurir iznosi i bivši diplomata Zoran Milivojević, koji ovo otkazivanje samita objašnjava ponovnim pokazivanjem frustracije i histerije Hrvatske prema Srbiji.

Kako kaže, situacija u kojoj domaćin otkazuje neki forum u kojem učestvuje sedam ili osam država, i to sa izgovorom vezanim za jednu državu, samo pokazuje slabosti hrvatske spoljne politike.

Zoran Milivojević

- Izgleda da domaćin nije bio spreman da održi sastanak, jer sasvim je jasno da bez Srbije nema smisla razgovarati o regionu. Očigledno je da su prisutni kompleksi i frustracije hrvatske strane kad je reč o Srbiji. Jer ima i drugih država, oni su mogli da održe sastanak i to niko nije branio. Zamislite da na Savet EU ne dođe neko, na primer Makron, pa se otkaže ceo sastanak? Ne ide to tako. Vučićevo je da se odazove ili ne nekom sastanku, u zavisnosti od dnevnog reda. Ali ako nema Srbije, to znači da se bez Srbije teško može razgovarati u regionu i o regionu. Primedbe koje iznosi Milanović vezane za Srbiju pokazuju da su oni opterećeni Srbijom i da je sve to bez ikakvog osnova - smatra Milivojević.

On naglašava da Hrvatska želi da gura tezu o Srbiji kao uzroku problema u regionu.

- Nije Srbija formirala pakt s nekim protiv Hrvatske. Nije se Srbija mešala u lokalne izbore u Hrvatskoj. Ne osporava Srbija Drugi svetski rat i žrtve, ne osporava borbu protiv fašizma i žrtve fašizma. Hrvatska ne može da se suoči sa svojom prošlošću. Hrvatska očigledno ne može da se oslobodi tog kompleksa Srbije i te dominacije, tog srpstva u njenoj unutrašnjoj i spoljnoj politici. Pokušava na svaki način da dovede u pitanje i položaj Srbije, ali i da osnaži svoju tezu da Srbija negativno deluje u regionu i da je krivac za odnose u regionu. Očigledno je da su imali nameru da se na tom samitu bave Srbijom - zaključuje Milivojević.