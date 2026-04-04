On je u saopštenju poručio da se Marinika Tepić poziva na krivičnu prijavu koju je podnela tužilaštvu a, kako kaže, ne smemo zaboraviti njenu povezanost sa ljudima iz istog tog tužilaštva.

"Opet blokaderska opozicija zloupotrebljava institucije preko svojih ljudi i saradnika. Neka Marinika Tepić odgovori da li je ona povezana sa izvesnim licima u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, da li je njen saradnik jedan viši tužilački pomoćnik i jedan tužilac u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, da li ona zajedno sa jednim advokatom koji je povezan sa to dvoje ljudi u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal učestvuje u montiranju afera“, naveo je Mrdić.

On je upitao i koja je uloga Marinike Tepić u svemu tome i da li je ona učestvovala u montiranju afere Generalštab.

"Da li je ona učestvovala i u montiranju afere vezane za pad nadstrešnice i samim tim da li je učestvovala u tome da moja krivična prijava ne bude procesuirana, a da budu zaštićeni oni najodgovorniji za pad nadstrešnice?

Da li je Tepić zajedno sa to dvoje ljudi iz javnog tužilaštva za organizovani kriminal i jednim advokatom, učestvovala u montiranju ne samo procesa, nego i u pretnjama i u ucenjivanjima određenim ljudima koji su se njoj zamerili ili koji njoj politički ne odgovaraju?" - pita se Uglješa Mrdić u saopštenju i dodaje:

"Da li je tačno da je Marinika Tepić u svemu tome ostvarila ozbiljnu imovinsku korist i da li je tačno da je ona uzimala novac od tih ljudi, pošto je sredila sa svojim ljudima iz JTOK-a i tim advokatom da oni više ne budu ne samo predmet medijskih napada, nego i predmet istrage. Da li je tačno da joj informacije iz istrage dostavljaju određeni ljudi iz javnog tužilaštva za organizovani kriminal?

Došlo je vreme odgovornosti i zato su uznemireni Marinika Tepić u njeni nalogodavci i saborci i zato napadaju predsednika Aleksandra Vučića, predsednika SNS Miloša Vučevića i njihove saradnike", poručio je na kraju saopštenja Uglješa Mrdić.

Podsećamo, potpredsednica SSP Marinika Tepić izjavila je da je Tužilaštvo za organizovani kriminal formiralo predmet KTR 148/26 o navodnoj korupciji lidera SNS Miloša Vučevića i poslalo zahtev i SBPOK-u.