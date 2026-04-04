Slušaj vest

Odbornik u Skupštini grada Niša Miloš Gocić izjavio je da više nije tajna da su zahtevi blokaderske opozicije i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule gotovo identični.

- Politička scena Srbije nedavno se bila uzburkala nakon što se Đorđe Stanković, opozicioni poslanik i koalicioni partner dr Dragana Milića u opštini Medijana, našao u Strazburu među političarima koji su oštro kritikovali vlast u Beogradu i čak govorili o sankcijama Srbiji, a danas se Piculi, čini se, omaklo ono što stvarno misli o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srbiji - primećuje Gocić.

Naime, Picula je nedavno na hrvatskom RTL-u govorio o potrebi da se zauzme čvršći stav prema Aleksandru Vučiću i političarima koje opisuje kao nosioce proruske i prosrpske politike, u širem regionalnom i međunarodnom kontekstu

Gocić takvu izjavu Picule smatra za krajnje skandaloznu, jer sebi daje za pravo da predsednika jedne zemlje kritikuje, javno mu spočitava i skoro zabranjuje da vodi suverenu politiku u interesu svojih građana, kao i kada je tvrdio da Vučić nastupa u nespojivim ulogama lidera stranke i predsednika države, te da "gledanje kroz prste autokrati i forsiranje stabilnosti nasuprot jačanja demokratije, predstavlja alibi politiku koja nije pomogla transformaciji Srbije u procesu pristupanja EU”.

Miloš Gocić Foto: Instagram

Stavovi Picule ipak ni malo ne čude Gocića, a podseća da je slične izjave prilikom posete Evropskom parlamentu imao i Đorđe Stanković, kada se ovaj srdačno rukovao sa hrvatskim evroparlamentarcem koji javno slavi "Oluju".

Miloš Gocić smatra da Đorđu Stankoviću to ne smeta jer Piculu vidi kao važnog ideološkog saveznika u osvajanju vlasti u Srbiji i prekrajanju volje građana i dodaje da se od stavova Stankovića izrečenih pred Piculom nije ogradio ni dr Dragan Milić, koji sa njim od poslednjih lokalnih izbora vrši vlast u Gradskoj opštini Medijana, gde za to vreme nisu otvorili ni jedno radno mesto, niti doveli stranu investiciju.

dr Dragan Milić i Đorđe Stanković Foto: Printscreen Facebook dr Dragan Milić

- Javnost u Srbiji se sa pravom pita, kada će se i formalno objaviti srdačna koalicija za predstojeće parlamentarne izbore koju će, u ideološkom smislu i saglasnosti izjava koje daju, činiti Tonino Picula, Đorđe Stanković i doktor Dragan Milić - zaključio je Miloš Gocić.