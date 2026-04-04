Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić čestitala je danas Dan studenata 4. april svim studentima i poželela da se nikada više ne ponovo blokade na fakultetima, poručivši da će država vratiti obrazovanje na pravi put i upozorila da je zbog blokada nažalost u 2025. godini diplomiralo 11.500 manje studenata nego 2024. godine, što je direktno uticalo na njihovu budućnost.

Brnabićeva je nakon sastanka sa studentima 24 fakulteta sa četiri Univerziteta u Ložionici u Beogradu rekla da je zabrinjavajuća činjenica, ne samo po mlade ljude već i po Srbiju i budućnost koja zavisi od mladih, činjenica da je blizu 11. 500 manje diplomiranih studenata bilo u 2025. godini nego u 2024. godini.

- Po podacima koje imamo od samih visokoškolskih ustanova, koji su te podatke bili obavezni da unose u jedinstveni informacioni sistem prosvete, mi smo u 2025. godini imali 18.894 studenta koji su diplomirali, u 2024. godine, kada nismo imali blokadu u Srbiji je diplomiralo 30.388 studenta. To vam je razlika od praktično 11.500 studenta koji nisu diplomirali zbog blokada. Kako znamo da je to zbog blokade? Pa zato što smo radili poređenje sa prethodnim godinama. I od godine do godine, postoje oscilacije, razlike, ali te razlike u broju studenta koji su diplomirali u jednoj akademskoj godini u odnosu na prethodne akademske godine je između 1.000 i 2.000. Nikada više od toga - rekla je Ana Brnabić.

Podsećamo, danas je eskluzivno za Kurir TV te poražavajuće podatke otlrio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednica Skupštine je u čestitki povodom Dana Studenatana poželela da se nikada više ne ponovi 2025. godina, zato što je, kako je istakla, obrazovanje jedan od osnovnih stubova društva, onaj stub koji najviše utiče na budućnost jedne zemlje, koji su blokaderi pokušali da unište.

Istakla je da je usvajanjem izmena Zakona o visokom obrazovanju u martu 2025. godine, predviđeno da će Ministarstvo prosvete isplatiti 50 odsto troškova samofinansirajućim studentima po osnovu plaćene referentne školarine u akademskoj 2024/2025. godini, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao. Na osnovu podataka koje su dostavile visokoškolske ustanove, do sada je isplaćeno 2.349.635.201,24 dinara za približno 53.500 samofinansirajućijih studenata.

Kako je najavila, u aprilu kreće isplata sredstava studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj školarine u akademskoj 2025/2026.

Što se tiče stipendija u akademskoj 2025/2026. godini, Brnabić je istakla da je Ministarstvo prosvete dodelilo 5.743 studentskih stipendija, 639 stipendija za nadarene studente, 35 stipendija za studente nedostajućih nastavničkih zanimanja i 5.261 studentskih kredita. Za ove namene je opredeljeno 1,6 milijardi dinara.

Predsednica parlamenta je rekla da je u studentskim centrima smešteno oko 17.100 studenata, a za njihovu ishranu i smeštaj se godišnje izdvaja 3,8 milijardi dinara. Ona je rekla i da je pokrenuta izgradnja dodatnih kapaciteta za studentske domove u Beogradu i Nišu. Kapacitet studentskog doma u Nišu je 400 mesta, a ukupna vrednost radova iznosi 950 miliona dinara. Dodatni smeštajni kapaciteti u okviru studentskog grada u Beogradu iznose 1.000 mesta, a početak izvođenja radova se očekuje u prvom kvartalu 2027. godine. Procenjena vrednost izgradnje je 38 miliona evra, dok je rok izgradnje dve godine.