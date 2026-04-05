On je rekao da je očigledno legitimno da jedan rektor gradi političku karijeru preko budućnosti dece u ovoj zemlji, ali da mu jedna stvar posebno upada u oči.

- Sve je super, osim što nije legalno i legitimno da ne posvetite pažnju ubistvu jedne devojke. Zahvalan sam porodici Milice Živković koja je sarađivala sa državnim organima. Ta devojka je svega 18 minuta pre smrti slala potpuno normalne poruke. Ništa nije nagoveštavalo da bi bilo šta učinila protiv sebe. Ništa čudno u njenom ponašanju. Ona je na to bila naterana. Na koji način, istraga će da utvrdi - rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

Ono ističe da ga brine nedostatak empatije, navodeći da ni političar Đokić niti drugi političari sa fakulteta nisu pokazali empatiju prema toj devojci.