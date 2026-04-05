Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov izjavio je večeras da će istragom biti utvrđeno ko je odgovoran za tragediju na Filozofskom fakultetu u Beogradu u kojoj je nastradala devojka i istakao da bi dekan tog fakulteta Danijel Sinani, kao i rektor beogradskog univerziteta Vladan Đokić mogli da snose pravnu odgovornost jer je utvrđeno da su u obrazovnim institucijama van radnog vremena boravili neki ljudi, kao i da su skladištena sredstva koja nisu namenjena aktivnostima koje se vezuju za visoko obrazovanje.

Petrov je rekao da ne želi da donosi preuranjene zaključke u vezi sa tragedijom, ali da je saglasan sa tezom da bi dekan Sinani trebalo da podnese ostavku bez obzira na to šta nadležni organi kasnije utvrde istragom.

"Na prvi pogled, jasno je da ovde postoji jedan oblik pravne odgovornosti dekana. Mnogo se govorilo i o toj moralnoj odgovornosti. Moralna odgovornost nije pravna odgovornost. Vi možete podneti ostavku iz ličnih razloga, moralne prirode, zato što se nešto desilo što i možda nema veze toliko sa vama i sa vašom pravnom odgovornošću, ali prosto smatrate da ste dužni da podnesete ostavku i da date da neko drugi rukovodi određenom institucijom", rekao je Petrov.

Prema njegovom rečima, rektor Đokić i dekan Sinani snose odgovornost zbog onoga što se dešavalo u zgradama Univerziteta van radnog vremena.

Dodao je da su rektor i dekan odgovorni čak i da su dali svoju saglasnost da na fakultetu mogu da borave određene osobe, s obzirom na to da su aktivnosti tih osoba nespojive sa visokoškolskim obrazovanjem.

Govoreći o političkom angažmanu rektora Đokića, Petrov je naveo da je Đokiću neko rekao da će možda uteći pravdi tako što će postati kandidat za visoku političku funkciju.

"Đokić odgovorno tvrdim, niti je bio niti će postati političar, a da li će eventualno biti kandidat na nekim budućim izborima, to ćemo videti, pri čemu isto tako molim nadležne državne organe da rade svoj posao i da na njih ni u kom slučaju ne utiče to njegovo političko manifestovanje jer onda bi to značilo da svako ko može da dođe pod udar krivičnog pravosuđa može da sebe proglasi političarem i popne se na terasu svoje zgrade i još, ne daj Bože, državne institucije prvog reda", rekao je Petrov.