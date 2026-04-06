Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je stigao obdukcioni zapisnik sa toksikološkom analizom Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u vezi sa smrću 25-godišnje M. Ž. koja je nastradala 26. marta 2026. godine.

- U interesu javnosti saopštavamo da nalazi ukazuju da je smrt nastupila usled povreda nastalih padom sa visine, dok toksikološkim analizama nije detektovano prisustvo lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.