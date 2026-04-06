Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je stigao obdukcioni zapisnik sa toksikološkom analizom Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u vezi sa smrću 25-godišnje M. Ž. koja je nastradala 26. marta 2026. godine.

- U interesu javnosti saopštavamo da nalazi ukazuju da je smrt nastupila usled povreda nastalih padom sa visine, dok toksikološkim analizama nije detektovano prisustvo lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako se dodaje, nastavlja predistražni postupak povodom smrti M. Ž. i okolnosti pod kojima je došlo zapaljenja pirotehničkih sredstava na V spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

Ne propustitePolitikaPETROV O TRAGEDIJI NA FILOZOFSKOM Đokić i Sinani mogli bi da snose pravnu odgovornost zbog stanja na fakultetima
Vladan Petrov
Politika"18 MINUTA PRE SMRTI SLALA JE SASVIM NORMALNE PORUKE" Vučić o tragediji na Filozofskom i nedostatku empatije blokadera - Više minuta ćutanja dobilo je kuče...
PolitikaOGLASILO SE TUŽILAŠTVO: POLICIJA NIJE "UPALA" NA FILOZOFSKI FAKULTET, pripadnici sprovode službene radnje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima!
Politika"UNIVERZITET JE TOG TRENUTKA PAO NA KOLENA" Premijer Macut o tragediji na Filozofskom fakultetu: Zašto vam smeta istraga? Ako nema šta da se krije, čemu otpor?
Đuro Macut