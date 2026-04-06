Srbija je dobila novi politički fenomen - goste u televizijskim studijima koji bez imena i identiteta iznose političke zahteve, ne otkrivajući svoj identitet uz poruku da su oni samo medij jednog pokreta, dok mediji koji ih udomljuju saučestvuju u potpunom urušavanju javne odgovornosti.

Gostovanje anonimne studentkinje, koja se u emisiji "Utisak nedelje" pojavila kao glasnogovornik plenuma bez osnovne identifikacije predstavlja opasan presedan!

"Ja ovde nisam pod mojim imenom i prezimenim već sam medij" rekla je mlada plenumašica "predstavljajući" se Olji Bećković i gledaocima kojima, kako je rekla, nije htela svojim imenom i prezimenom da skrene pažnju sa teme?!



Specijalista medicinske psihologije Tatjana Subotić u razgovoru za Kurir ukazuje na mračnu stranu kolektivnog identiteta.

- Ono što se često dešava u javnom prostoru, kada govorimo ispred neke grupe i kada smo anonimni je rizično, zbog toga što u tom procesu imamo gubitak individualnog mišljenja, postoji mogućnost da se potiskuju sopstveni stavovi da bi se pripadalo nekoj grupi, a taj proces dovodi i do procesa smanjenja kritičkog mišljenja. Takođe, nešto što bismo mogli da podvedemo u psihološkom smislu, je deindividualizacija. Ona podstiče polarizaciju i podele. Imamo grupu kojoj pripadamo protiv neke druge grupe i to povećacva tenzije, a smanjuje prostor za dijalog koji je, u svakom civilizovanom društvu, neophodan. Sa treće strane, u tom procesu polarizacije, vrši se automatski i dehumanizacija drugog, svake drugosti. Tu se otvara prostor za manipulacije i zloupotrebu - objašnjava Subotićeva.

Ona dodaje da zbog toga ta psihologija mase može da bude loša, jer kolektivni identitet može da bude okidač za ponašanje mase, a njeno ponašanje je uvek rizično.

- Pre svega zbog smanjene lične odgovornosti i velike emocionalne zaraznosti. Jer onda reakcije mogu da budu vrlo intenzivne i manje promišljene, vode se parolom "svi misle tako - i ja ću tako". Tu se otvara prostor povećane sugestibilnosti, kada pripadamo nekoj grupi, glas grupe postaje autortitet. I tu se otvara etička dilema za svakoga u grupi: koliko sam ja to, a koliko je grupa to? - zaključuje Tatjana Subotić.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je na društvenoj mreži X komentarisala upravo ovo gostovanje studentkinje bez imena i prezimena, koja se predstavlja kao medij na blokaderskoj Novoj S i optužila rektora i dekane da su "napravili "plenume" - najviše nalik sekti - spremne da se odreknu imena i prezimena, sopstvenih želja, slobodne misli, da postanu "medij"!