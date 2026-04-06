Slušaj vest

Nakon izjave presednika Srbije Aleksandra Vučića, tokom obilaska Expa, da veruje da će pojedini profesori na Fakultetu političkih nauka, koji su davali desetke onim studentima koji su išli na proteste biti uhapšeni, jer kako je rekao, ima i dokaze za to, osvanula je i poruka studentkinje FPN, koja je potvrdila ono što je predsednik naveo.

Studentkinja M.M. sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, podelila je na društvenim mrežama informaciju u kojoj je opisala kako je izgledalo ispitivanje studenata profesora Nebojše Vladisavljevića koji predaje Politički sistem srbije.

- Na FPN-u je bio ispit kod profesora Vladisavljevića iz politickog sistema Srbije, ušli smo u slušaonicu, seli, tog dana je bio zakazan protest u 14h. Ispit je poceo oko 10h, profesor je pitao prisutne studente - 'Ko ide na protest u 14h neka digne ruku'. Određeni studenti su digli ruku, na šta je on rekao - 'Odlično, hoćete vi prvi da odgovarate pa da idete na protest, svakako ja moram da završim isto do tad da bih išao'. Nakon toga ide odgovaranje koleginice koja je odgovarala na samo jedno pitanje, odgovaranje je trajalo svega pet minita i profesor je rekao - 'Koleginice ovo je za 10 kao i vaša odluka, vidimo se kasnije, kada beše krećemo sa fakulteta' - napisala je studentkinja i nastavila:

"To se ponovilo kroz još par razgovara, a pitanja na koja se odgovaralo su bila tipa - 'Ko vrši represiju, koja ovlašćenja ima predsednik, šta ne valja kod našeg režima, itd...?' Naravno ako ne odgovorite kako oni misle, šest vam je zagarantovano. Ispit je bio gotov do 13h, kako bi oni svi zajedno otišli na protest (profesori i studenti)... Studenti koji su digli ruku da idu na protest su dobili deset, a ostali šest, maksimum sedam, ma šta god rekli", navela je studentkinja.

Takođe, dobili smo informaciju koju je student L.V. sa Pravnog fakulteta podelio.

"Duško Čelić, profesor na Pravnom, dobacivao je na fakultetu studentima koji su bili u Pionirskom parku, i na hodniku i predavanjima ih nazivao Ćaci", naveo je student.

Na slici koja kruži društvenim mrežama može se videti da su i drugi profesori FPN, Dejan Pavlović, Stevan Nedeljković i Ivan Stanojević bili pristuni na blokaderskim okupljanjima, noseći transparent "Stojimo uz Jelenu Kleut i slobodan Univerzitet".

Foto: Printscreen