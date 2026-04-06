Nakon izjave presednika Srbije Aleksandra Vučića, tokom obilaska Expa, da veruje da će pojedini profesori na Fakultetu političkih nauka, koji su davali desetke onim studentima koji su išli na proteste biti uhapšeni, jer kako je rekao, ima i dokaze za to, osvanula je i poruka studentkinje FPN, koja je potvrdila ono što je predsednik naveo.

Studentkinja M.M. sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, podelila je na društvenim mrežama informaciju u kojoj je opisala kako je izgledalo ispitivanje studenata profesora Nebojše Vladisavljevića koji predaje Politički sistem srbije.

- Na FPN-u je bio ispit kod profesora Vladisavljevića iz politickog sistema Srbije, ušli smo u slušaonicu, seli, tog dana je bio zakazan protest u 14h. Ispit je poceo oko 10h, profesor je pitao prisutne studente - 'Ko ide na protest u 14h neka digne ruku'. Određeni studenti su digli ruku, na šta je on rekao - 'Odlično, hoćete vi prvi da odgovarate pa da idete na protest, svakako ja moram da završim isto do tad da bih išao'. Nakon toga ide odgovaranje koleginice koja je odgovarala na samo jedno pitanje, odgovaranje je trajalo svega pet minita i profesor je rekao - 'Koleginice ovo je za 10 kao i vaša odluka, vidimo se kasnije, kada beše krećemo sa fakulteta' - napisala je studentkinja i nastavila:

Ne propustitePolitikaEVO ŠTA SU POLITIČARI ĐOKIĆ, SINANI, GRUHONJIĆ I OSTALI NAPRAVILI OD MLADOSTI SRBIJE: Zombifikovali ih, umesto slobodnomislećih mladih imamo sekte! (VIDEO)
blokaderi.jpg

 "To se ponovilo kroz još par razgovara, a pitanja na koja se odgovaralo su bila tipa - 'Ko vrši represiju, koja ovlašćenja ima predsednik, šta ne valja kod našeg režima, itd...?' Naravno ako ne odgovorite kako oni misle, šest vam je zagarantovano. Ispit je bio gotov do 13h, kako bi oni svi zajedno otišli na protest (profesori i studenti)... Studenti koji su digli ruku da idu na protest su dobili deset, a ostali šest, maksimum sedam, ma šta god rekli", navela je studentkinja.

Takođe, dobili smo informaciju koju je student L.V. sa Pravnog fakulteta podelio.

"Duško Čelić, profesor na Pravnom, dobacivao je na fakultetu studentima koji su bili u Pionirskom parku, i na hodniku i predavanjima ih nazivao Ćaci", naveo je student.

Na slici koja kruži društvenim mrežama može se videti da su i drugi profesori FPN, Dejan Pavlović, Stevan Nedeljković i Ivan Stanojević bili pristuni na blokaderskim okupljanjima, noseći transparent "Stojimo uz Jelenu Kleut i slobodan Univerzitet".

unnamed.jpg
Foto: Printscreen

Ne propustitePolitika"JA SAM MEDIJ, A NE ČOVEK": PLENUM KAO SEKTA KOJA BRIŠE IME, PREZIME I SLOBODNU MISAO! Psiholog o opasnim posledicama ISPIRANJA MOZGA
PolitikaBLOKADERI PLENUMAŠI OBJAVILI "CRNU LISTU"! Zastrašuju i targetiraju studente, obaveštenje stavili na ulazna vrata REKTORATA U NOVOM SADU (FOTO)
2530787.jpg
PolitikaPOLITIČARU ĐOKIĆU VLAST VAŽNIJA OD ISTINE I MINUTA ĆUTANJA ZA STUDENTKINJU: Okrenuo glavu od tragedije na Filozofskom, FOTELJA JE IZNAD ŽIVOTA!
Vladan Đokić
PolitikaBLOKADERSKI POKRET UNIŠTIO NEKOLIKO GENERACIJA, BRNABIĆ IZNELA PORAŽAVAJUĆE BROJKE: Imamo 11.500 studenata koji nisu diplomirali, to je ZLOČIN
101 Beta Pedja Vuckovic.jpg
PolitikaNA TAKOZVANOJ STUDENTSKOJ LISTI EKIPA HAOSA I NASILJA: Razotkriveno s kim će blokaderi pred birače: Stara lica u novom pakovanju, ni traga od pravih studenata!
Zlatko Kokanović Jovo Bakić rektor Vladan Đokić