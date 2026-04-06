Slušaj vest

"Ja ovde nisam pod mojim imenom i prezimenim već sam medij".

Ovako se mlada plenumašica sinoć "predstavila" gledaocima na blokaderskoj Novoj S, u emisiji Utisak nedelje, objašnjavajući da to radi kako im ne bi svojim imenom i prezimenom skrenula pažnju sa teme emisije?!

I tako smo dobili opasan persedan - da je jedna televizija postala poligon za opasne političke eksperimente bez ikakvih posledica.

Primer iz sinoćnje emisije samo je jedan u nizu: na ovoj blokaderskoj televiziji u istoj (nekada najuticajnojoj) emisiji već su nekoliko puta gostovali plenumašri koji su se zaista, nažalost, budimo realni, ponašali kao zombiji: svi odreda izgovarali su slične rečenice, da su tu samo da prenesu želje plenuma, a želja planuma je da se ne predstave.

Plenum je, kako su jednom rekli na konferenciji za novinare, zaslužan i što imaju toalet papir u WC-u, a i nemušti govor ukoliko ga završite rečima "živeo plenum" biće nagrađen aplauzom i ovacijama iako nikome nije jasno šta je rečeno.

Neko mora biti odgovoran za ovo - a to su oni koji stoje na čelu studentskog blokaderskog pokreta: političari Vladan Đokić, Danijel Sinani, Dinko Gruhonjić i ostali - koji su studente iskoristili kao pione za njihove lične interese.

U video-snimku u nastavku teksta pogledajte sve plenumaške (ili bolje da kažemo sektaške) poruke izrečene u javnom prostoru i sve će vam biti jasno, ako dosad nije:

Plenum - evo šta su Đokić, Sinani i ostali napravili od mladih ljudi