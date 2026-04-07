Vlada Srbije sledeće nedelje ulazi u drugu godinu mandata. O atmosferi u društvu, rekonstrukciji Vlade, izborima, situaciji na beogradskom univerzitetu i ostalim aktuelnim temama za RTS je jutros govorio premijer Đuro Macut.

Prema njegovoj oceni, ono što nedostaje u Srbiji jeste želja za konsenzusom.

"Nadam se da će na razgovorima sa predsednikom Republike, biti postignut jedan konsenzus oko toga šta je najbolje za Srbiju u ovom trenutku, tada će možda nastupiti i ta katarza", rekao je Macut.

Foto: Screenshot RTS

Izuzetno mu je žao što neke stranke iz političke opozicije ne žele da učestvuju u takvim razgovorima, i ističe da je to ključno. Smatra da veliki rezultat prve godine rada Vlade jeste dovođenje u jednu stabilnu situaciju.

"Stabilizacija života, i političkog, ali i društvenog, i odnosa među ljudima koji je izuzetno narušen", rekao je Macut.

U celini je zadovoljan dinamikom rada Vlade, ali smatra da je potrebno više usaglašavanja u radu ministarstava.

"Ako me pitate ko je pod lupom, pa svi su pod lupom. Znači, nema nikoga da je posebno izdvojen, da je nešto više ili manje", rekao je premijer.