Premijeru Srbije Đuru Macutu juče je stigao poziv sa Univerziteta u Beogradu da utvrdi političku odgovornost ministara Darka Glišića i Borisa Bratine, zbog njihovih izjava.

Macut kaže da je situacija pre svega vrlo teška i da se na Univerzitetu u Beogradu dogodila jedna tragedija. "Ja duboko saosećam sa porodicom nastradale devojke. Mislim da oko toga ne treba praviti bilo kakvu političku platformu, dizati tenziju. Mi treba da utvrdimo činjenice zašto se to desilo", kazao je premijer za RTS.

Kaže da je razgovarao sa ministrima i da su njihove reči bile izgovorene kao lično mišljenje u širem kontekstu. Prema njegovoj oceni, ministri su ustvari bili nezadovoljni i vrlo emotivni zbog situacije vezane za školstvo i brigu roditelja o tome da li će njihova deca završiti univerzitet ako ga upišu.

Bratina je rekao da "mladi nisu svesni da policija ima pravo da ih bije i ubije", dok je Glišić povodom dešavanja na UB rekao da ne treba upisivati decu na te fakultete pa da im ih "rektor Đokić vrati u kovčegu".

"Ljudi su to rekli u nekom trenutku, u nekom slobodnom razgovoru, u nekim emisijama koje su bile opšteg karaktera, ne kao ministri, već kao ličnosti koje imaju neki stav o tome", rekao je Macut.

"Poverenje u univerzitete postoji, ali je uzdrmano"

Predsednik Vlade smatra da poverenje u univerzitete apsolutno postoji, ali da je uzdrmano događajima od prošle godine, i da poverenje uvek moramo da vraćamo.

"Mislim da mi moramo da shvatimo da su državni univerziteti jedan kvalitet koji je neupitan, to je jedna konstanta u društvu. Ljudi koji rade na univerzitetu ne bi trebali da budu ni na koji način korumpirani u smislu uticaja sa strane. Oni su prosto državni službenici koji rade na univerzitetima najbolje kako znaju, ali sa potrebom da unaprede te iste univerzitete", kaže Macut.