Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) saopštio je da je prekinuo sve veze sa dosadašnjim partnerima iz koalicije NADA i u Narodnoj skupštini Republike Srbije zvanično formirao poslaničku grupu pod nazivom "POKS".

Kako je navedeno u saopštenju te stranke, parlamentarnu grupu koja je formirana u utorak, čine narodni poslanici Vojislav Mihailović, Vladimir Đorđević, Ljubinko Đurković, Igor Braunović i Slobodan Nikolić, uz, kako se dodaje, jasnu tendenciju daljeg proširenja.

"Ovim potezom POKS je stavio tačku na učešće u koaliciji NADA, odlučan da više ne deli politički front sa pojedincima čije brojne afere i kompromitujuće mrlje iz prošlosti bacaju senku na istinsku opozicionu borbu", ističe se u saopštenju POKS-a.

Dodaje se da nova poslanička grupa POKS ostaje nosilac desničarske ideje i opozicija, usmerena, kako je navedeno, "isključivo na zaštitu državnih interesa i obnovu Kraljevine Srbije".

Koaliciju NADA, osnovanu januara 2021. godine, činili su do sada POKS, Demokratska stranka Srbije (DSS) i još 25 pokreta, stranaka, udruženja i grupa građana.

