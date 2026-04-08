SUTRA U NJUJORKU: Đurić na redovnoj sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj KiM
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić učestvovaće sutra na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku na kojoj će biti razmatran redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN o radu Unmika.
Početak sednice je u 10 časova po lokalnom, odnosno 16 časova po srednjeevropskom vremenu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.
Izveštaj o radu Unmika prvi put će predstaviti novi šef te misije na Kosovu Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine.
Savet bezbednosti UN poslednji put je razmatrao šestomesečni izveštaj o radu Unmika 21. oktobra prošle godine.
Predsedavanje Savetu bezbednosti UN u aprilu je preuzeo Bahrein, nestalna članica tog tela.
