Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić učestvovaće sutra na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku na kojoj će biti razmatran redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN o radu Unmika.

Početak sednice je u 10 časova po lokalnom, odnosno 16 časova po srednjeevropskom vremenu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Izveštaj o radu Unmika prvi put će predstaviti novi šef te misije na Kosovu Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine.

Savet bezbednosti UN poslednji put je razmatrao šestomesečni izveštaj o radu Unmika 21. oktobra prošle godine.

Predsedavanje Savetu bezbednosti UN u aprilu je preuzeo Bahrein, nestalna članica tog tela.

