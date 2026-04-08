Slušaj vest

Dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani, zakazao je redovnu sednicu Nastavno-naučnog veća (NNV) za četvrtak, 9. april, a na dnevnom redu sednice nema nijedne tačke u okviru koje bi se raspravljalo o studentkinji tog fakulteta, stradaloj padom sa petog sprata upravo tog fakulteta!

Kao najviši stručni organ Filozofskog fakulteta, Nastavno-naučno veće okuplja sve profesore i snosi odgovornost za odvijanje nastavnog procesa, kao i za razvoj naučnoistraživačke delatnosti.

Kao što se može videti na slici ispod, na sajtu je dostupan sav materijal sutrašnje sednice među kojem nema ni traga o slučaju stradale studenktinje, već saopštenja, glasanja za kvalitet nastave, odabir profesora, razmena studenata, kao i predstavljanja radova i monografija...

Foto: Printscreen

Ovim postupkom je dekan Sinani još jednom pokazao da beži od odgovornosti i ponaša se kao da se pre nekoliko dana nije ugasio mladi život u instituciji u kojoj je on glavni i odgovorni za sva dešavanja.

Umesto da otvori pitanje i razgovara o tragičnoj sudbini i preuzme odgovornost, Sinani je odabrao da se ova tema ne nađe na dnevnom redu sutrašnje sednice.

Studenktinja na Filozofskom fakultetu, podećamo, stradala je 26. marta ove godine, padom sa petog sprata zgrade Filozofskog fakuleta, usled zapaljenja pirotehničkih sredstava i izbijanja požara.

Jedan od studenata blokadera na Filolozofskom fakultetu u Beogradu, koji je i vođa blokaderske liste u Boru Marko Andrejević zvani Muta, kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, danas je dao izjavu u policiji, budući da je, kako dalje saznajemo - bio prisutan upravo na petom spratu Filozofskog u vreme kada je kroz prozor pala studentkinja M.Ž.