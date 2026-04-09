Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne prestaje da bude predmet opsesije hrvatskih zvaničnika i političara, i to isključivo zbog principijelne i nezavisne državne politike.

Tako je Ante Kotromanović, bivši hrvatski ministar odbrane, ponovo javno napao predsednika Srbije, priznajući da je Hrvatskoj najveći problem što Vučić ne prašta "Oluju" i ne priznaje tzv. Kosovo.

Ante Kotromanović Foto: Beta

Na jednom televizijskom gostovanju, on je dobio pitanje o naoružavanju Srbije, uz konstataciju voditeljke da je Srbija u poslednjih pet godina bila je najveći vojni potrošač u ovoj regiji.

- Zašto - upitala je voditeljka Kotromanovića koji je nedavno javno izneo pretnje da "Zagreb može napasti Beograd raketama"!

- To je dobro pitanje. Mislim da ni lideri, ni vođstvo Srbije ne zna za šta će potrošiti takva silna sredstva. Stalno govore da su neutralna zemlja i da se više nikada neće desiti Oluja, kao da neko planira sutra napasti Srbiju. On ne može oprostiti Hrvatskoj to što smo mi pobedili u domovinskom ratu. S druge strane, takođe ima problem, neće priznati Kosovo - rekao je Ante Kotromanović.

