ovde su kao bubrezi u loju

ovde su kao bubrezi u loju

Slušaj vest

Zbig tetovaže s porukama mržnje i nasilja prema policiji jedan muškarac mora na sud - protiv njega je pokrenut prekršajni postupak!

Nije ovo vest iz Srbije, u kojoj su mržnja i nasilje prema (ne samo) policiji koju šire pristalice blokaderskog pokreta postala uobičajena pojava, već iz Hrvatske.

Hrvatska televizija RTL objavila je snimak, na kome prikazuje kako je jedan od navijača pokušao da prošvercuje baklje i petarde na utakmici uz pomoć nove metode - stavio je lažni trudnički stomak, ali policija ga je razotrkila, a osim njegapao je još jedan navijač-huligan.

- Jedan navijač je imao tetovaže sa porukama mržnje i nasilja prema policiji, verovatno ACAB (akronim za englesku frazu "All Cops Are Bastards" - Svi policajci su kopilad/gadovi), pa je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja javnog reda i mira - navela je voditeljka.

U Srbiji si već godinu i po dana prisutni natpisi poput "ACAB" i "1312", koje koriste upravo ti koji sebe predstavljaju kao borce za prava, demokratiju i slobodu. I uprkos takvoj retorici, koja otvoreno prikazuje mržnju prema institucijama, nije bilo ozbiljnijih posledica, niti bilo kakvih reakcija kakve gledamo u drugim državama.

Jedan od primera blokaderske mržnje slične vrste kao ova u Hrvatskoj jeste iz Rakovice kada su blokaderi na autuomobili policajca ostavili ovakve sramne poruke i natpise, izbušili gume i oštetili vozilo.

1/4 Vidi galeriju Demoliran automobil policajaca u Rakovici Foto: Kurir

Takođe, više napada na policiju prošlo je nekažnjeno, a poslednje nasilje koje smo gledali bilo je ispred Rektorata.

Blokaderi napadaju policiju ispred Rektorata 1 Izvor: Kurir